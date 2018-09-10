Engelliler için işaret dilini algılayan robot geliştirildi

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Transfer Ofisi, konuşma engeli kişiler için el işaretlerini algılayıp, her işaret için tanımlanan işlemleri gerçekleştiren yapay zekâlı robot kol tasarladı.
Her işaret için tanımlanan eylemler robot kola gönderildiğini belirten projenin danışmanı İGÜ Rektör Yardımcısı Ali Okatan,tasarlanan robot hakkında bilgi verdi. Robotun üzerinde bulunan elektro mıknatıslar sayesinde işlemleri gerçekleştirdiğini dile getiren Okatan,"Yapay zekâ ve görüntü işleme teknikleri ile kameradan alınan görüntü üzerinde el tanımlama ve parmak sayma işlemleri gerçekleşiyor. Her işaret için tanımlanan eylemler robot kola gönderiliyor. Robot kol gelen bilgiler doğrultusunda üzerinde bulunan elektro mıknatısı kullanarak işlemleri gerçekleştiriyor. Üniversitemizde derin öğrenme ve yapay zekâ uygulamalarının kullanıldığı daha başka projelerde yürütüyoruz" dedi.
"KAS GÜCÜ GEREKTİRMİYOR"
Proje ekibinde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde araştırmacı olarak görev alan Yüksek Mühendis Ali Çetinkaya ise, “Ortaya çıkan çalışma birçok alanda uygulanabilir ve sorunlara çözüm olabilir.Örnek olarak ağır metal sanayisinde kas gücü gerektirmeden birçok işlemin insan hassasiyetinde yapılabilecek ve engelli bireyler günlük hayatında rutin işlerini gerçekleştirmekte kullanabilecekler" diye konuştu.
"ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK"
University of College London Üniversitesi’nde (UCL) lisans öğrenimini gören ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin Ar-Ge Labratuvarı stajyer öğrencisi Onur Öztürk de proje ile ilgili, “Prototip aşamasında olan çalışmamızın sonuçları bile engeli olan bireylerin günlük hayatını çok kolaylaştırabileceğini gördük. Projenin geliştirme aşamasında bu kolaylıkların yanı sıra derin öğrenme kullanarak el yazısı karakterlerinden kimlik tanımlaması yapılması ve engelli bireylerin el yazısı yoluyla verdiği direktiflerin hayata geçirilmesini planlıyoruz" dedi.
(FOTOĞRAF)
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