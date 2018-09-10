HABER

Engelliler için işaret dilini algılayan robot geliştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Transfer Ofisi, konuşma engeli kişiler için el işaretlerini algılayıp, her işaret için tanımlanan işlemleri gerçekleştiren yapay zekâlı robot kol tasarladı.

Engelliler için işaret dilini algılayan robot geliştirildi

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Transfer Ofisi, konuşma engeli kişiler için el işaretlerini algılayıp, her işaret için tanımlanan işlemleri gerçekleştiren yapay zekâlı robot kol tasarladı.

Her işaret için tanımlanan eylemler robot kola gönderildiğini belirten projenin danışmanı İGÜ Rektör Yardımcısı Ali Okatan,tasarlanan robot hakkında bilgi verdi. Robotun üzerinde bulunan elektro mıknatıslar sayesinde işlemleri gerçekleştirdiğini dile getiren Okatan,"Yapay zekâ ve görüntü işleme teknikleri ile kameradan alınan görüntü üzerinde el tanımlama ve parmak sayma işlemleri gerçekleşiyor. Her işaret için tanımlanan eylemler robot kola gönderiliyor. Robot kol gelen bilgiler doğrultusunda üzerinde bulunan elektro mıknatısı kullanarak işlemleri gerçekleştiriyor. Üniversitemizde derin öğrenme ve yapay zekâ uygulamalarının kullanıldığı daha başka projelerde yürütüyoruz" dedi.

"KAS GÜCÜ GEREKTİRMİYOR"

Proje ekibinde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde araştırmacı olarak görev alan Yüksek Mühendis Ali Çetinkaya ise, “Ortaya çıkan çalışma birçok alanda uygulanabilir ve sorunlara çözüm olabilir.Örnek olarak ağır metal sanayisinde kas gücü gerektirmeden birçok işlemin insan hassasiyetinde yapılabilecek ve engelli bireyler günlük hayatında rutin işlerini gerçekleştirmekte kullanabilecekler" diye konuştu.

"ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK"

University of College London Üniversitesi’nde (UCL) lisans öğrenimini gören ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin Ar-Ge Labratuvarı stajyer öğrencisi Onur Öztürk de proje ile ilgili, “Prototip aşamasında olan çalışmamızın sonuçları bile engeli olan bireylerin günlük hayatını çok kolaylaştırabileceğini gördük. Projenin geliştirme aşamasında bu kolaylıkların yanı sıra derin öğrenme kullanarak el yazısı karakterlerinden kimlik tanımlaması yapılması ve engelli bireylerin el yazısı yoluyla verdiği direktiflerin hayata geçirilmesini planlıyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Hicri yılbaşı mesajları 2018 - En güzel hicri yılbaşı mesajları - Resimli hicri yılbaşı mesajlarıHicri yılbaşı mesajları 2018 - En güzel hicri yılbaşı mesajları - Resimli hicri yılbaşı mesajları
Defne yaprağı orman köylüsüne geçim kapısı olduDefne yaprağı orman köylüsüne geçim kapısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İlginizi Çekebilir

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Bedelli askerlikte yeni gelişme!

Bedelli askerlikte yeni gelişme!

On Numara sonuçları 10 Eylül, 840. hafta çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları 10 Eylül, 840. hafta çekiliş sonuçları

FETÖ'nün firari sanığı Soner Cesur'un 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı satılıyor

FETÖ'nün firari sanığı Soner Cesur'un 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı satılıyor

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.