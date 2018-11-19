HABER

Engelliler için "sınavsız geçiş" hakkı talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 19:02 | Son Güncelleme

Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken: - "Kamu kuruluşlarında lisans mezunu kadrolarında da engelli çalıştırmasının zorunlu hale getirilmesini ve engellilerin nitelikli kadrolara, eğitimini aldıkları mesleklere atanmaları için sınavsız geçiş hakkı getirilmesini talep ediyoruz"

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, kamu kuruluşlarında lisans mezunu kadrolarında da engelli çalıştırmasının zorunlu hale getirilmesini ve engellilerin nitelikli kadrolara, eğitimini aldıkları mesleklere atanmaları için sınavsız geçiş hakkı getirilmesini istedi.

Akarken, yaptığı yazılı açıklamada, hizmetli engelli kadrosunda çalışan bireylerin aldıkları eğitim ve engel durumları nedeniyle verilen işleri yapmakta birtakım zorluklar yaşadığını belirtti.

Engelli bireylerin istihdam edilmekte güçlük yaşadığını ifade eden Akarken, engelli istihdamı politikalarının daha adil, daha etkin ve daha güncel olması gerektiğini vurguladı.

Akarken, kamudaki engelli kadrolarının çoğunun, alım yapılmasına rağmen kaldığını aktararak şunları kaydetti:

"Halen yardımcı hizmetler sınıfında görev yapıp, lise mezunu olanların genel idari hizmetler sınıfına, ön lisans ve lisans mezunu olmuş olanların eğitimini aldıkları nitelikli kadrolara atanmaları için sınavsız geçiş hakkı talebimizdir. Bu talepler karşılandığında ilk defa memur olacak engelliler ve halen memur olarak çalışmakta olan engelliler için önemli kazanımlar sağlanmış olacaktır. Anayasa'nın 10. maddesine göre engelliler için alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı değildir."

PARTNERBeklenen Cuma Haftası Beklenen Cuma Haftası
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değilMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil
İstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntülerİstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engelli bireyler engelli çalışan Kadro sağlık hizmetleri sendikası sahimsen

En Çok Okunan Haberler

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

TSK'dan Kuzey Irak'ta hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Kuzey Irak'ta hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.