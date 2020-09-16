Engelliler için yapıldı ama... Bu rampayı gören şoke oluyor!

Osmancık ilçesinde Kızılırmak Islah Projesi çalışmaları kapsamında yıkılan asma köprünün yerine yapılan yeni yaya köprüsünün bazı bölümleri geçen Mart ayında tahrip olmuştu. Bozulan yerler tekrar onarılırken köprünün her iki girişinde bulunan rampalara motosiklet ve elektrikli bisikletlerin girmemesi için turnikeler konuldu. Aynı zamanda engelli rampası olan bu girişlere turnikelerin konulması, engelli vatandaşların geçişini de güçleştirirken tepkilere sebep oldu.

"ENGELSİZ BİR ORTAM OLUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ"

"Yetkililerden engelsiz bir ortam oluşturmalarını bekliyoruz" diyen Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara, “Benim sol bacağım protez, oğlum Berkay da doğuştan engelli. Yaşadığımız ilçede engellilere karşı bir engel ile daha karşılaştık. Erişebilirliğe ulaşabilmemiz için engelleri aştığımızı ve aşacağımızı söylememize rağmen yine bir engel ile karşılaştık. Konulan turnikeden dolayı akülü araba, tekerlekli sandalye veya çocuk arabasıyla gelen bir bireyin köprüden geçip ırmağı seyretmesi çok zor. Yetkililerden böyle bariyerlerin kaldırılarak engelsiz bir ortam oluşturulmasını istiyoruz” dedi.