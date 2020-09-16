HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Engelliler için yapıldı ama... Bu rampayı gören şoke oluyor!

Engelliler için yapıldı ama... Bu rampayı gören şoke oluyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Çorum'da engelliler için yapılan yaya köprüsünün giriş ve çıkışında bulunan turnike tepkiye neden oldu. Engelli vatandaşların ulaşımını güçleştiren turnikelerin motosiklet ve elektrikli bisikletle köprüyü kullanmak isteyenler nedeniyle konulduğu öğrenildi.

Engelliler için yapıldı ama... Bu rampayı gören şoke oluyor!

Osmancık ilçesinde Kızılırmak Islah Projesi çalışmaları kapsamında yıkılan asma köprünün yerine yapılan yeni yaya köprüsünün bazı bölümleri geçen Mart ayında tahrip olmuştu. Bozulan yerler tekrar onarılırken köprünün her iki girişinde bulunan rampalara motosiklet ve elektrikli bisikletlerin girmemesi için turnikeler konuldu. Aynı zamanda engelli rampası olan bu girişlere turnikelerin konulması, engelli vatandaşların geçişini de güçleştirirken tepkilere sebep oldu.

"ENGELSİZ BİR ORTAM OLUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ"

"Yetkililerden engelsiz bir ortam oluşturmalarını bekliyoruz" diyen Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara, “Benim sol bacağım protez, oğlum Berkay da doğuştan engelli. Yaşadığımız ilçede engellilere karşı bir engel ile daha karşılaştık. Erişebilirliğe ulaşabilmemiz için engelleri aştığımızı ve aşacağımızı söylememize rağmen yine bir engel ile karşılaştık. Konulan turnikeden dolayı akülü araba, tekerlekli sandalye veya çocuk arabasıyla gelen bir bireyin köprüden geçip ırmağı seyretmesi çok zor. Yetkililerden böyle bariyerlerin kaldırılarak engelsiz bir ortam oluşturulmasını istiyoruz” dedi.

AW115659_02

"AMACI DIŞINDA KULLANANLAR KENDİNİ BİZİM YERİMİZE KOYSUN"

Konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren engelli vatandaşlar bu tür yapıların engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirterek, “Bu rampalar engelli vatandaşların geçişi için tasarlanmış ancak rampaları amacı dışında kullananlar yüzünden turnikeler konuldu. Bu turnikeler engelli vatandaşların köprüyü kullanmasına engel teşkil etmektedir. Bunlar yerine engelli turnikesi konulabilir, engelli rampası ibaresinin yer aldığı levhalar asılabilir, güvenlik kamerası konulabilir. Tabi en önemlisi amacı dışında kullanıp köprüyü tahrip edenlerin kendilerini bizlerin yerine koyması” diyerek turnikelerin yeniden tasarlanmasını talep etti.
(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir?Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsü yenen hemşire anlattı: Gencim, kolay atlatırım sanıyordum ama...
O hemşire anlattı: Gencim, kolay atlatırım sanıyordum ama...
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
Bez maske kullananlar için ciddi uyarı! Kanserojen...
Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...
Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...
Evli kadına dehşeti yaşatmıştı! Taciz şüphelisi tutuklandı
Evli kadına dehşeti yaşatmıştı! Taciz şüphelisi için flaş karar
Çocuğu alet etmişler! Aile görünümlü çeteden 50 bin liralık hırsızlık
Aile görünümlü çeteden 50 bin liralık hırsızlık
2 metre uzunluğunda ip yutan kediye endoskopi ile müdahale
Tam 2 metre uzunluğunda! Kedinin yuttuğu ip böyle çıkarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.