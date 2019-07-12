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Engelliler ile gaziler 15 Temmuz şehitleri anısına dalış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında "15 Temmuz Milli İrade Dalışı" gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında "15 Temmuz Milli İrade Dalışı" gerçekleştirildi.

Beylerbeyi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde Bağcılar Belediyesi ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin 3. yılında anıldı.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 Temmuz Milli İrade Bayramı dolayısıyla bugün su altı dalışı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Bağcılar Belediyesi dalış takımı ile beraber, 15 Temmuz gazilerimiz ve engelli kardeşlerimiz bugün bayrak açacaklar. 15 Temmuz, bu ülkenin geleceğine ipotek koymak isteyenlere, dış güçlerle birlikte iş birlikleri halinde yapmış oldukları saldırıya karşı, asil duruşunu gösteren bir gündür. 15 Temmuz direnişi birçok ülkede de örnek olmuş bir davranıştır. Bu aziz millet var olduğu sürece göklerden bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Rabb'im bir daha o günleri bu aziz millete yaşatmasın."

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar da, 15 Temmuz şehitleri adına gerçekleştirilen etkinlikte, dalış ekibine teşekkürlerini iletti. Ünüvar, "Türk milleti, 15 Temmuz milli iradeye müdahaleye ve hain darbe girişimine gereken cevabı verdi. Bundan sonra da milli iradeye müdahale edenlerin dimdik karşısında olduğunu her gün göstermektedir." diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından etkinlikte, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören kursiyerler ile 15 Temmuz gazileri, bir araya geldi.

İstanbul Boğazı’nın derin sularına dalan ve bir süre kalan engelliler ve gaziler, su altından çıkışta 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak için Türk bayrağı açtı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Bağcılar Belediyesi Kıyı Emniyet Müdürlüğü

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