Engelliler kan ve kök hücre bağışında bulundu

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları dolayısıyla kan bağışının azaldığı yönünde sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine "cana kan oluyoruz" sloganıyla Erzurum'da bir araya gelen, aralarında bedensel ile görme engellilerin de olduğu çok sayıda kişi kan ve kök hücre bağışladı.
Kent Konseyi Engelli Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin de destek verdiği organizasyon çerçevesinde Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne giden bağışçılara burada önce kan bağışı ve kök hücrenin önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Tekerlekli sandalye, baston ve yakınlarının yardımıyla geldikleri merkezde kayıtları yapılan engelliler, ardından sedyelere alınarak burada kan ve kök hücre bağışı yapmaları sağlandı.
Bilek güreşinde 6 dünya, 7 Avrupa ve 2 Asya şampiyonluğu bulunan bedensel engelli milli sporcu Gökhan Seven ve Engelliler Curling Milli Takımı üyelerinin de yer aldığı bağışçılar, kan ve kök hücre bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadı.
- "Yaşatmak için bağış yapın"
Doğuştan ayakları ile el parmakları olmayan ve tekerlekli sandalye ile merkeze gelen Ömer Dur'un, yapılan testlerinin ardından sadece kök hücre bağışı yapabilmesine izin verildi.
Dur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan tetkikler sonucu kan bağışı yapmasının uygun olmayacağı konusunda bilgilendirmede bulunulduğunu anlatarak, "Bunun üzerine ben de kök hücre bağışında bulundum. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum 'yaşatmak' için herkes kan ve kök hücre bağışı yapsın." dedi.
Bağışçılardan Kent Konseyi Engelli Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu da toplumda kan ve kök hücre bağışının yaygınlaştırılmasına öncülük yapmak için toplandıklarını vurguladı.
Koltuk değneği ve tekerlekli sandalyeler ile görme engelli onlarca kişinin bağış yapmak için sıraya girdiğini dile getiren Keleşoğlu, şöyle devam etti:
"Bu hayır işinde yarışmak gerçekten çok önemli. Biz halkımızı bu farkındalığa destek vermeye davet ediyoruz. Baston değnekleriyle gelen bir kardeşimizin kanı çok önemli. Dolayısıyla bu çağrıya başta Erzurumlular olmak üzere herkesin destek vermesi gerekiyor. İnsanlar bu hayır işinde yarışsın istiyoruz. Vatanımıza değil kanımız, kök hücremiz de feda olsun."
- "Kan ve kök hücreler annelerinin ak sütü gibi helal olsun"
Keleşoğlu, bedensel engelli Ömer Dur'un herkese örnek olması gerektiğine işaret ederek, "Ömer kan veremedi ama kök hücresini milletine feda etti, 'helal olsun' dedi. Biz de bağışçılar olarak hem kan hem de kök hücre bağışı yaptık. Annelerinin ak sütü gibi helal olsun. Ömer bu durumda koşarak bağış yapmaya geliyorsa bunu sağlam olan vatandaşlarımızın dikkatine sunuyorum." ifadesini kullandı.
Milli sporcu Seven de farkındalık oluşturmak için buluştuklarını aktararak, "Bize kan ve kök hücre bağışı konularında bilgilendirme yapıldıktan sonra bağışta bulunduk. Şu anda kendimi çok mutlu hissediyorum. Bağışladığımız kan ve kök hücreler umarım birilerine hayat verir." değerlendirmesinde bulundu.
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