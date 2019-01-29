Engelliler kan ve kök hücre bağışında bulundu

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları dolayısıyla kan bağışının azaldığı yönünde sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine "cana kan oluyoruz" sloganıyla Erzurum'da bir araya gelen, aralarında bedensel ile görme engellilerin de olduğu çok sayıda kişi kan ve kök hücre bağışladı.

Kent Konseyi Engelli Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin de destek verdiği organizasyon çerçevesinde Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne giden bağışçılara burada önce kan bağışı ve kök hücrenin önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tekerlekli sandalye, baston ve yakınlarının yardımıyla geldikleri merkezde kayıtları yapılan engelliler, ardından sedyelere alınarak burada kan ve kök hücre bağışı yapmaları sağlandı.

Bilek güreşinde 6 dünya, 7 Avrupa ve 2 Asya şampiyonluğu bulunan bedensel engelli milli sporcu Gökhan Seven ve Engelliler Curling Milli Takımı üyelerinin de yer aldığı bağışçılar, kan ve kök hücre bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

- "Yaşatmak için bağış yapın"