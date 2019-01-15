Engelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastı

İSTANBUL,(DHA)- Üniversite öğrencileri “Gülümse çekiyorum” projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engellilere fotoğrafçılık kursu veriyor. Pozlamadan portre çalışmasına kadar temel fotoğrafçılık eğitimi alan engelliler, kendilerini fotoğraf çekerek anlatacak.

Bağcılar Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle engelliler için fotoğrafçılık kursu açıldı. “Gülümse Çekiyorum” ismiyle başlatılan projesi kapsamında tekerlekli sandalyede hayatlarını sürdüren yedi engelli vatandaşa Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda fotoğrafçılık kursu veriliyor. Her Cumartesi saat 11.00 ile 14.00 arasında bir araya gelen kursiyerler pozlama, portre çalışması, ürün ve doğa fotoğrafçılığı başta olmak üzere temel fotoğrafçılık eğitimi alıyor. Engelliler fotoğrafçılık sayesinde kendilerini de anlatma imkanı bulacak.

Öğrencilere fotoğrafçılığın teknik konuları ve çekim esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor. Kursiyerler fotoğraf makinesini inceleyip, birbirlerinin ve öğretmenlerinin fotoğrafını da çekiyor. İlk kez fotoğraf makinesinin deklanşörüne basan öğrenciler büyük heyecan yaşadı. 8 hafta sürecek eğitim programında stüdyo çekimi ve dış çekim uygulamaları da yapılacak. İki ay devam edecekeğitim sonunda kursiyerler çektikleri fotoğrafları bir sergide buluşturacak.