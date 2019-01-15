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Engelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencileri “Gülümse çekiyorum” projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engellilere fotoğrafçılık kursu veriyor.

Engelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastı

İSTANBUL,(DHA)- Üniversite öğrencileri “Gülümse çekiyorum” projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engellilere fotoğrafçılık kursu veriyor. Pozlamadan portre çalışmasına kadar temel fotoğrafçılık eğitimi alan engelliler, kendilerini fotoğraf çekerek anlatacak.

Bağcılar Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle engelliler için fotoğrafçılık kursu açıldı. “Gülümse Çekiyorum” ismiyle başlatılan projesi kapsamında tekerlekli sandalyede hayatlarını sürdüren yedi engelli vatandaşa Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda fotoğrafçılık kursu veriliyor. Her Cumartesi saat 11.00 ile 14.00 arasında bir araya gelen kursiyerler pozlama, portre çalışması, ürün ve doğa fotoğrafçılığı başta olmak üzere temel fotoğrafçılık eğitimi alıyor. Engelliler fotoğrafçılık sayesinde kendilerini de anlatma imkanı bulacak.

Öğrencilere fotoğrafçılığın teknik konuları ve çekim esnasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor. Kursiyerler fotoğraf makinesini inceleyip, birbirlerinin ve öğretmenlerinin fotoğrafını da çekiyor. İlk kez fotoğraf makinesinin deklanşörüne basan öğrenciler büyük heyecan yaşadı. 8 hafta sürecek eğitim programında stüdyo çekimi ve dış çekim uygulamaları da yapılacak. İki ay devam edecekeğitim sonunda kursiyerler çektikleri fotoğrafları bir sergide buluşturacak.

“AMACIMIZ FOTOĞRAFIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK”

Projenin koordinatörlüğünü yapan İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi ve Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü üyesi Buse Şengül, “5 gönüllü öğrenci olarak bu projeyi Bağcılar Belediyesi’ne sunduk. Onlar da bizim bu isteğimizi kabul ettiler. Amacımız fotoğrafın birleştirici gücünü ve fotoğraf çekme hobisini herkesin yapabileceğini göstermek. Engellilerin fotoğraf aracılığıyla hayata bağlanmasını amaçlıyoruz. Ayrıca gönüllü arkadaşlarımızın engelli bireylerle vakit geçirerek farklı bir deneyim kazanmalarını istiyoruz. Kursumuza katılan engellilerin çok istekli olmaları bizi de mutlu etti” dedi.

Kursun sona ermesiyle birlikte, iki aylık kurs süresince çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi açılacak.

Engelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastıEngelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastıEngelliler kendilerini anlatmak için deklanşöre bastı

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