Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "CHP sosyal demokrat bir parti olmanın gereği olarak engellilerle ilgili üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazırdır." dedi.

Erdoğdu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle genel kurula geldiğini belirten Erdoğdu, Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti.

Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Erdoğdu, "CHP sosyal demokrat bir parti olmanın gereği olarak engellilerle ilgili üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazırdır. Ama bu yapmaya hazır olmak bir pasif hal değil, sizden ricamız ne yapmamız gerekiyorsa bizi bilgilendirirseniz, biz de Meclise ve kamuoyuna gücümüz yettiğince bunu taşımayı çok istiyoruz." diye konuştu.

CHP'de uzmanların yer aldığı bir engelli masaları olduğuna işaret eden Erdoğdu, yaptıkları çalışmalarda özellikle engellilerin eğitimleri alanında sıkıntı gördüklerini söyledi.

Erdoğdu, engellilerin sorunlarıyla ilgili yasal düzenmeler alanında üzerlerine düşecek her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını tekrarladı.