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  4. Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu

Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "CHP sosyal demokrat bir parti olmanın gereği olarak engellilerle ilgili üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazırdır" - Konfederasyon Başkanı Turhan İçli: - "Engelliler hala hakim, savcı ve kaymakam olamıyor, bu bariz bir ayrımcılık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "CHP sosyal demokrat bir parti olmanın gereği olarak engellilerle ilgili üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazırdır." dedi.

Erdoğdu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle genel kurula geldiğini belirten Erdoğdu, Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti.

Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Erdoğdu, "CHP sosyal demokrat bir parti olmanın gereği olarak engellilerle ilgili üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazırdır. Ama bu yapmaya hazır olmak bir pasif hal değil, sizden ricamız ne yapmamız gerekiyorsa bizi bilgilendirirseniz, biz de Meclise ve kamuoyuna gücümüz yettiğince bunu taşımayı çok istiyoruz." diye konuştu.

CHP'de uzmanların yer aldığı bir engelli masaları olduğuna işaret eden Erdoğdu, yaptıkları çalışmalarda özellikle engellilerin eğitimleri alanında sıkıntı gördüklerini söyledi.

Erdoğdu, engellilerin sorunlarıyla ilgili yasal düzenmeler alanında üzerlerine düşecek her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını tekrarladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat da partilerinin engellilerle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Biz engelleri aşa aşa gelen bir partiyiz. Engelli kardeşlerimizin önlerindeki barikatları kaldırmak da boynumuzun borcudur." değerlendirmesini yaptı.

Konfederasyon Başkanı Turhan İçli ise faaliyetleri hakkında üyelere bilgi verdi.

BM Engelli Hakları Komitesine Türkiye'nin resmi engelli raporuna karşı bir gölge rapor sunduklarını bildiren İçli, "Bu raporumuzla hükümetin her şeyi tozpembe gösteren raporuna karşı, aslında o kadar toz pembe olmadığını göstermeye çalıştık." dedi.

Bu raporda dikkati çekmek istedikleri tüm eksiklikleri aktardıklarını belirten İçli, bu noktada BM Komitesi tarafından hükümete tavsiyelerde bulunulduğunu anlattı. İçli, şunları söyledi:

"Engelliler hala hakim, savcı ve kaymakam olamıyor. Bu bariz bir ayrımcılık. Mesela hala görme engellilerin imzalarında iki tanık uygulaması noterler tarafından devam ettiriliyor. Bunun gibi itiraz ettiğimiz maddeler BM Komitesi tarafından içselleştirilmiş ve hükümete tavsiye olarak sunuluyor. Biz Sayın Bakanla görüştük, bir mevzuat oluşturulsun dedik. Ancak henüz hükümetten yanıtımızı almış değiliz. Bir an önce başlatılmasını, muhalefet partilerinden de bu işin takipçisi olmalarını rica ediyoruz."

İki gün sürecek genel kurulda, konfederasyon başkanlığı seçimlerinin yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

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CHP Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu Konfederasyon Başkanı Turhan İçli

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