Engelliler Konfederasyonu’ndan Corona İşssizliği Protestosu

Türkiye Engelliler Konfederasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Bakanlık binası önünde toplanan grup “salgın bahanesiyle kendilerine iş olanağı yaratılmadığını ve devletin görevini yerine getirmediğini” öne sürdü.

Engelliler adına Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, yaptığı basın açıklamasında, en son 2019 yılı Kasım ayı itibariyle kamuda 7 bin 199 engelli personel kadrosu bulunduğunu ve bunun 2020’de daha da artmasına rağmen kamuya engelli alımı yapılmadığını söyledi.

Engelli kotası üzerinde kamuda alım yapılmasına engel bir mevzuat olmadığını kaydeden Özsaygı, zaten kamudaki yüzde 3’lük engelli kotasının artık ihtiyacı karşılamadığını ve istihdam edilemediklerinden birçok engelli bireyin muhtaç durumda hayatını idame ettirmek zorunda kaldığını söyledi.

Özsaygı, “Pandemi şartları ve kotaların doluluğa yakın olması gerekçe gösterilerek 2020 yılında engelli memur istihdam edilmemesi kabul edilemez. 2020 yılında da engelli memur atamasının yapılması için bir an önce adım atılmasını istiyoruz. EKPSS’den 80 üzeri puan alıp atanamayan binlerce engelli aday olduğunu, bunların arasında ön lisans ve lisans mezunları olan nitelikli çok sayıda engelli adayın bulunduğunu ve kurayla atama bekleyenlerin de sayısının oldukça fazla olduğunu biliyoruz” dedi.