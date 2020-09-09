Engelliler Konfederasyonu’ndan Corona İşssizliği Protestosu

Türkiye Engelliler Konfederasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Bakanlık binası önünde toplanan grup “salgın bahanesiyle kendilerine iş olanağı yaratılmadığını ve devletin görevini yerine getirmediğini” öne sürdü.
Engelliler adına Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, yaptığı basın açıklamasında, en son 2019 yılı Kasım ayı itibariyle kamuda 7 bin 199 engelli personel kadrosu bulunduğunu ve bunun 2020’de daha da artmasına rağmen kamuya engelli alımı yapılmadığını söyledi.
Engelli kotası üzerinde kamuda alım yapılmasına engel bir mevzuat olmadığını kaydeden Özsaygı, zaten kamudaki yüzde 3’lük engelli kotasının artık ihtiyacı karşılamadığını ve istihdam edilemediklerinden birçok engelli bireyin muhtaç durumda hayatını idame ettirmek zorunda kaldığını söyledi.
Özsaygı, “Pandemi şartları ve kotaların doluluğa yakın olması gerekçe gösterilerek 2020 yılında engelli memur istihdam edilmemesi kabul edilemez. 2020 yılında da engelli memur atamasının yapılması için bir an önce adım atılmasını istiyoruz. EKPSS’den 80 üzeri puan alıp atanamayan binlerce engelli aday olduğunu, bunların arasında ön lisans ve lisans mezunları olan nitelikli çok sayıda engelli adayın bulunduğunu ve kurayla atama bekleyenlerin de sayısının oldukça fazla olduğunu biliyoruz” dedi.
Engelli ataması yapılmamasına karşın 2020 yılında ilk altı ayda çok ciddi sayıda kamu personeli alımı yapılmış olduğunu söyleyen Özsaygı, “Sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanıyla farklı statülerde 50 bin personel almış ancak EKPSS puanıyla alım yapmamıştır. Gaziler, şehit yakınları ve devlet korumasında yetişenler için 2020 yılında üç bin atama yapılırken, istihdamda özel politika gerektiren engelliler için atama yapılmaması dikkat çekicidir. Corona virüsü vaka sayısının artışı ve sonbahar aylarında yaşanacak durumun belirsizliğini koruduğu, pandemi nedeniyle özel sektörde çalışan çoğu engellinin ücretsiz izne ayrıldığı, pandemi devam ettiği sürece ve süreç bitiminde işsiz kalma riski gözönünde bulundurulduğunda; engellilerin atamaları için farklı ve acil önlemlere ihtiyaç vardır” diye konuştu.
Salgın gerekçesiyle kamuya engelli alımı yapılmamasını Birleşmiş Milletler’in engelli haklarına aykırı bulduklarını belirten Özsaygı, “2020 yılında Bakanlık, kurum ve kuruluşların KPSS puanıyla alım yaparken eş zamanlı olarak EKPSS puanıyla da alım yapmaları, tüm bakanlıklarca memur kadro açıkları bildirimlerinde mutlaka engellileri dikkate almaları ve kamu istihdamında engelli kotasını arttırmak için TBMM açıldıktan sona ivedilikle yasal düzenleme yapılmasını acilen talep ediyoruz” açıklaması yaptı.
Türkiye Engelliler Konfederasyonu’nun verdiği bilgiye göre; 2012 yılında 5254, 2013 yılında 5926, 2014 yılında 5567, 2015 yılında 6271, 2016 yılında 5812, 2017 yılında 2363, 2018 yılında 2150 ve 2019 yılında ise 1041 kişi engelli kadrosuna yılda en az bir kez atama yapıldı. Ancak 2020 yılında Türkiye’yi etkisi altına alan Corona virüsü salgını gerekçesiyle henüz bu yıl engelli kadrosu için herhangi bir atama yapılmadı. Oysa en az 7.119 engelli kadrosu açık vaziyette iken binlerce engelli vatandaş ise işsizlik sıkıntısı yaşıyor.