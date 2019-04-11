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Engelliler, kurbağa adamlarla Haliç’e daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:37 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 174’üncü yılı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, kurbağa adamlarla su altı dalışı yaptı.

Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 174’üncü yılı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, kurbağa adamlarla su altı dalışı yaptı. Haliç’in sularına dalan engelliler, şehit polisler anısına ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’ndaki görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri, Haliç’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan kurbağa adamlar eşliğinde iskeleden suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 5 metre derinliğe inen engelli dalgıçlar, burada şehit polisler anısına ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi.

“ Bağcılar’da hiçbir engel istemiyorum”
Engelli vatandaşlar için Bağcılarda hiçbir engel olmayacağını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yanımızda olan kardeşlerimizle Bağcılar Belediyemizin Su Altı Dalış Kulübü olarak şunu ifade etmek isterim. Belediye Başkanı olduğumda şu talimatı verdim. Bağcılar’da hiçbir engel istemiyorum. Ne istiyorlarsa yerine getireceksiniz. Akülü araç mı istiyorlar, ücret almadan vereceksiniz. Balık tutmaya mı gitmek istiyorlar götüreceksiniz. Onlarla beraber Sarayburnu’nda balık tutmuştum. Kastamonu Üniversitesiyle iş birliği yapmıştık. Kastamonu’na gittik. Su altı dalışı yapanları gördükten sonra, bende yapacağım dediler. Yaptılar ve başardık. Demek ki isteyince oluyor” dedi.

“Şehitlerimizin ruhu şad olsun”
Şehitleri anan engelli kursiyerlerden Tarık Kuru, “Gayet iyiydi su çok soğuktu. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Böyle bir organizasyonda bulunmak gurur verici. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

“Manevi değer bu soğukluğu sıcağa çevirebiliyor”
Engelli kursiyerlerden Ali Sağlam, “Fazla sıcaktı. Bu toplumun manevi değeri bu soğukluğu sıcaklığa çevirebiliyor. Sonuçta bugüne kadar Türk Bayrağının sallanmasında en büyük emekleri olan bizim Türk şehitlerimiz. Bu dalışın amacı da Türk şehitlerimizin anısını dikmekti. Manevi değeri düşündüğümüz zaman soğukluk veya herhangi bir engeller yok oluyor” dedi.

“Çok heyecanlandım”
Su altı dalış öğrencisi olan engelli Muhammed Ali Aktaş, “Biz polis kurbağalılarla dalış yaptık. Dalarken çok heyecanlandım. Suyun içinde taşlar var her şey vardı” şeklinde konuştu.

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