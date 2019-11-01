HABER

Engelliler Meclisi, Sönmez’le yola devam

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi olağan genel kurulunda İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.Koza Salon’da gerçekleştirilen Engelliler Meclisi olağan genel kuruluna Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi olağan genel kurulunda İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Koza Salon’da gerçekleştirilen Engelliler Meclisi olağan genel kuruluna Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Şevket Orhan, gösterdiği emeklerden dolayı Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ile yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Orhan, “Az evvel İstiklal Marşı’nı okurken bende çok farklı çağrışımlar ortaya çıktı. Türkiye’mizin yakın coğrafyasında kanayan yaraları gördüm, aklımdan geçirdim. Allah’a çok şükür ki ülkemizde savaş yok. Ülkemiz huzur ve mutluluk içinde. Ve bizler ayaktayız. Hepimiz Allah muhafaza ülkemizi bir şey olursa perişan oluruz. Yaşama hakkımız elimizden alınır. Özgürlükler elimizden gider. Onun için her Türk Bayrağımıza bakışımızda o bayraktaki kırmızı rengi, bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizim kanı olduğunu unutmayalım. Oradaki hilalin bizim bağımsızlığımız ve hür yaşama anlayışımızın olduğunu unutmayalım. Oradaki yıldızında şehitlerimiz olduğunu unutmayalım. Onlara çok borcumuz var. Onlara çok fazla saygı gösterip bolca dua etmeliyiz. Ne mutlu bu ülkedeki bağımsızlığa, ne mutlu göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımıza, ne mutlu bağımsız ülkemize, ne mutlu vatanımıza. İbrahim Sönmez kardeşimin, Engelliler Meclisi çatısı altında bu şehir ve ülke için güzel hizmetler yaptığına inanıyorum. Engelliler Meclisi, Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyor. Bizler de kendileriyle gurur duyuyoruz. Programların dolu dolu geçmesi Bursa Kent Konseyi’nin ve Engelliler Meclisi’nin güzel çalışmalar yaptığını gösteriyor. Engelli kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar bizleri de motive ediyor. Hep birlikte faydalı işlere imza atmayı sürdüreceğiz. Yeni seçilecek yönetimi kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.
Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, 2008’deni beri başkanlığını yürüttüğü Engelliler Meclisi’nde güzel işlere imza attıklarını, güzel arkadaşlıklar oluşturduklarını söyledi. Tüm katılımcılarla büyük bir aile gibi olduklarını belirten Sönmez, tüm faaliyetlerin yüksek katılımla yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından oylamanın açık yapılmasına karar verildiği seçimlere geçildi. Mevcut başkan İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçildi.İbrahim Sönmez başkanlığındaki yeni yönetimde İsmail Taş, Mecbure Güneri, Özgür Fehmi Havados, Yunus Küçükkaraca, Feryal Önen, İpek Öztürk, Gülcan Kahya, Recep Can, Gülşah Güler, Harun Tunç, Sema Armağan, Alihan Çetinkaya asıl listede yer alırken, Mustafa Çoban, Murat Çetin, Ferah Köse, Berna Yılmaz, Serap Vural Saygı, Cüneyt Koyun, Serdar Tetik, Kıymet Bilgici, Yusuf Oranlı, Remziye Mutaf, Fatma Alper ve Şükrü Taşçı yedek listede yer aldı.

Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular
Kütahya’da tefeci operasyonu: 3 gözaltıKütahya’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Hobi olarak başladığı elma üretiminin ticaretine başladıHobi olarak başladığı elma üretiminin ticaretine başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Son dakika! Türkiye ile Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Yer: İstanbul! Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Mahkemeden Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.