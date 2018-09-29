Adıyaman'da çeşitli ülkelerden gelen engelliler Nemrut Dağı'na tırmandı.

Bir dernek tarafından düzenlenen etkinlik için Arjantin, Brezilya, Meksika ve Çin ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden kente gelen yaklaşık 300 engelli, vatandaşların yardımıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na çıktı.

Engelliler, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve devasa heykelleri görmenin mutluluğunu yaşadı.

Bulgar basın mensuplarının da katıldığı etkinlikte neyzen Burcu Karadağ mini konser verdi.

