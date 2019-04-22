Engelliler Nişantaşı'nda el ele yürüdü

İSTANBUL (AA) - Engelli öğrenciler, engelliler ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için Nişantaşı sokaklarında bando eşliğinde el ele yürüdü.

Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler, "Yaşanabilir bir dünya için gör, duy, anla" etkinlikleri kapsamında Nişantaşı'nda bir araya geldi.

Öğrenciler, buradan Maçka Parkı'na kadar bando eşliğinde yürüyüş yaptı.

Engelliler ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmak isteyen engelli öğrenciler, 22-30 Nisan arasındaki etkinliklerde sivil toplum kuruluşları ve sanatçılarla bir araya gelecek.

Etkinlikler kapsamında öğrencilere eşlik eden özel eğitim öğretmeni Sevcan Yeşilfidan, bu seneki programda özellikle çevre sorunları konusunda toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşilfidan, engellilerin toplumun en önemli yapı taşlarından olduğunu belirterek, "Kentin öteki yüzü olan engelliler olarak, daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Kentlerin engelli bireylere uygun düzenlendiği, betonun yerine yeşilin, ağacın değer gördüğü, sokakta yaşayan dostlarımız kedi, köpek ve diğer canlılara sevgi ve saygıyla yaklaşılan, caddeleri temiz ve temiz kalması için her vatandaşın üzerine düşen sorumlulukla hareket ettiği bir şehrin, hayata daha gülen gözlerle bakacağını biliyoruz. Bu gülen gözlerde pay sahibi olmak içinde bize düşen sorumlulukla yola çıkıyoruz. " ifadelerini kullandı.

30 Nisan'a kadar panel, film gösterimi, konser, çöp toplama ve sokak hayvanlarına mama bırakma gibi etkinliklerle devam edecek programa birçok sporcu, müzisyen ve oyuncunun da destek vermesi bekleniyor.

