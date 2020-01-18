Engelliler, özel yeteneklerini yarışmada sergileyecek

Yarışmada birinci ya da ikinci diye bir derecelendirme belirlemediklerini ifade eden Saltık, başvuruların 1 Nisan'da tamamlanacağını ve Mayıs ayı içerisindeki Engelliler Haftasında ödül töreni yapılacağını kaydetti.

İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık, ilk kez gerçekleştirilecek yarışmada, dünyanın neresinde olursa olsun katılmak isteyen herkesi yeteneklerini sergilemeye davet etti.

Ressam Ahmet Güneştekin, Dilek İmamoğlu, Ertuğrul Özkök, Fatoş Altınbaş ve Sinem Güven'in jüri üyeliklerini üstlendiği yarışmada yetenekli görülen eser sahipleri, İstanbul'a davet edilerek ödüllendirilecek ve eserleri sergilenecek.

Yarışmaya katılan herkes konu, yaş ve engel grubu ayrımı olmaksızın özgürce yeteneklerini sergileyebilecek.

İBB açıklamasına göre, Türkiye'den ve dünyadan yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip bireylerin katılabileceği yarışmada, sanatsever engelli bireylerin yetenekleri ortaya çıkarılacak.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, her yaş ve engel grubuna açık "Sanatını Konuştur Engelsiz Resim Yarışması" düzenliyor.

Katılımcıların diledikleri ve imkanları dahilinde çizebildikleri materyal üzerine resim yapabilme serbestliği bulunduğunu belirten Saltık, şöyle devam etti:

"Yarışmaya katılanların ulaşım ve diğer ihtiyaçları İBB tarafından karşılanacak. Uluslararası boyutuyla beraber yarışmacılarımıza İstanbul'un doğal ve tarihi gezi alanlarını göstermeyi, onları kentimiz için adeta birer turizm elçisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Umarım bu yarışma, içindeki yeteneği ortaya çıkaracağımız birçok arkadaşımıza ulaşmamızı sağlar. Onlar da eserleriyle İBB'nin düzenlediği bu organizasyonda yer alırlar. Biz de bundan çok mutlu oluruz."

Yarışmasının Koordinatörü Ayşe Baykal, katılımcıların eserlerini Beyoğlu Engelliler Merkezi'ne teslim edebileceklerini söyledi. Dileyen katılımcıların kargo aracılığıyla da eserleri kendilerine gönderebileceğini dile getiren Baykal, PTT ile yapılan protokol çerçevesinde düşük ücretlerle gönderim yapılabileceğini ifade etti.

- "Sanatta yarışın olmaması gerekir"

Yarışmanın jürilerinden Ahmet Güneştekin, projede kimseyi yarıştırmadan, sanata en yakın, yaratıcılığı en yüksek olanları seçmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti: