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  4. Engelliler, özel yeteneklerini yarışmada sergileyecek

Engelliler, özel yeteneklerini yarışmada sergileyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

İBB tarafından düzenlenen, konu, yaş ve engel grubu ayrımı olmaksızın herkesin katılabileceği "Sanatını Konuştur Engelsiz Resim Yarışması"na 1 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı, her yaş ve engel grubuna açık "Sanatını Konuştur Engelsiz Resim Yarışması" düzenliyor.

İBB açıklamasına göre, Türkiye'den ve dünyadan yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip bireylerin katılabileceği yarışmada, sanatsever engelli bireylerin yetenekleri ortaya çıkarılacak.

Yarışmaya katılan herkes konu, yaş ve engel grubu ayrımı olmaksızın özgürce yeteneklerini sergileyebilecek.

Ressam Ahmet Güneştekin, Dilek İmamoğlu, Ertuğrul Özkök, Fatoş Altınbaş ve Sinem Güven'in jüri üyeliklerini üstlendiği yarışmada yetenekli görülen eser sahipleri, İstanbul'a davet edilerek ödüllendirilecek ve eserleri sergilenecek.

İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık, ilk kez gerçekleştirilecek yarışmada, dünyanın neresinde olursa olsun katılmak isteyen herkesi yeteneklerini sergilemeye davet etti.

Yarışmada birinci ya da ikinci diye bir derecelendirme belirlemediklerini ifade eden Saltık, başvuruların 1 Nisan'da tamamlanacağını ve Mayıs ayı içerisindeki Engelliler Haftasında ödül töreni yapılacağını kaydetti.

Katılımcıların diledikleri ve imkanları dahilinde çizebildikleri materyal üzerine resim yapabilme serbestliği bulunduğunu belirten Saltık, şöyle devam etti:

"Yarışmaya katılanların ulaşım ve diğer ihtiyaçları İBB tarafından karşılanacak. Uluslararası boyutuyla beraber yarışmacılarımıza İstanbul'un doğal ve tarihi gezi alanlarını göstermeyi, onları kentimiz için adeta birer turizm elçisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Umarım bu yarışma, içindeki yeteneği ortaya çıkaracağımız birçok arkadaşımıza ulaşmamızı sağlar. Onlar da eserleriyle İBB'nin düzenlediği bu organizasyonda yer alırlar. Biz de bundan çok mutlu oluruz."

Yarışmasının Koordinatörü Ayşe Baykal, katılımcıların eserlerini Beyoğlu Engelliler Merkezi'ne teslim edebileceklerini söyledi. Dileyen katılımcıların kargo aracılığıyla da eserleri kendilerine gönderebileceğini dile getiren Baykal, PTT ile yapılan protokol çerçevesinde düşük ücretlerle gönderim yapılabileceğini ifade etti.

- "Sanatta yarışın olmaması gerekir"

Yarışmanın jürilerinden Ahmet Güneştekin, projede kimseyi yarıştırmadan, sanata en yakın, yaratıcılığı en yüksek olanları seçmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda ellide sınırlamayı planlıyoruz ama belki daha fazla seçeceğiz. Bunların hepsine eşit ödül vereceğiz. İsimleri açıklarken alfabetik olarak açıklayacağız. Dolayısıyla yarışmanın birincisi, ikincisi olmayacak. Hak eden herkes kazanmış olacak. Böyle bir format sanırım dünyada da ilk kez deneniyor. Sanatta yarışın olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Yüzlerce, belki binlerce kardeşimiz bir umutla böyle bir yarışmanın içerisinde yer alacak. Orada sadece dört kişiyi seçtiğimiz zaman, diğerlerinin bütün hayallerini de yıkmış oluruz. Mutlaka tüm adaylar aynı yetenekte değildir. Bu açıdan biz dört kişi yerine pek çok kişiyi sevindirmeyi planlıyoruz. Katılan kardeşlerimizle birlikte engelsiz sanatı, sanatın eşitliğini ve özgürlüğünü beraber paylaşabileceğiz. Eserleri de çok iyi bir yerde sergileyerek bütün Türkiye'ye de göstermiş olacağız."

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