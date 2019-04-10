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Engelliler polis aracına bindi siren çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının 174.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adana’da, engelli vatandaşlar polis motosikleti ve araçlarına binerek siren çaldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş engelli vatandaşları kabul etti. Aktaş çifti, engellilerle yakından ilgilenerek onlara emniyet bahçesinde hazır bulundurulan zırhlı araç ve motosikletleri gösterdi. Engelliler önce motosiklete binip siren çalarken daha sonra da hayatlarında ilk kez zırhlı araca binme keyfini yaşadı.
Zafer Aktaş, "Her birimiz bir engelli adayıyız, yarın engelli olmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Bu kardeşlerimizde bugün bir araya gelip farkındalık oluşturmak istedik. Onları seviyoruz, onların arkasındayız" dedi.
Aktaş çifti daha sonra engelli vatandaşlara bebek ve polis aracı oyuncağı hediye etti. Polis bebeği alan bir engellinin sevinci ise görülmeye değerdi.

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