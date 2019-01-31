Engelliler Sarayı’nda 'Mehmetçik Kutlu Zafer' rüzgarı

İSTANBUL,(DHA)-ENGELLİLER arasında yapılan 'en iyiler' anketinden çıkan 'Mehmetçik Kutlu Zafer' dizisinin yönetmeni ve oyuncuları Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda ağırlandı. Asker üniformalı kursiyerler tarafından karşılanan ünlü isimler kursiyerlerle hem kilim dokudu hem müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Bağcılar’da yaşayan engelliler tarafından dizi sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen anketten TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yakın tarihimize ışık tutan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi çıktı. Ankette ismi çıkan dizinin yönetmeni Kamil Aydın ile oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Semih Ertürk ve Yiğit Uçan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti.

OYUNCULARA COŞKULU KARŞILAMA

Oyuncular, asker üniforması giymiş olan engelli vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Engelliler Sarayı’na ilk kez gelen ünlü isimler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yla birlikte eğitim verilen atölyeleri gezip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Oyuncular, ahşaptan oyuncak yapmanın inceliklerini öğrenirken tekstil sınıfında da kursiyerlerle birlikte kilim dokudu. Başkan Çağırıcı, gezi sırasında ünlü oyunculara çalışmalar hakkında bilgiler verdi.