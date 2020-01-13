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  4. Engelliler simit camekanı kurasında sevinci ve hüznü yaşadı

Engelliler simit camekanı kurasında sevinci ve hüznü yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapılan çekilişte 150 engelli vatandaş simit camekanı sahibi oldu.Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından engelli vatandaşlara dağıtılacak simit camekanının yerleri noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.

Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapılan çekilişte 150 engelli vatandaş simit camekanı sahibi oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından engelli vatandaşlara dağıtılacak simit camekanının yerleri noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi. Yüzlerce başvurunun değerlendirildiği çekilişte 150’si asil olmak üzere 833 yedek talihli belirlendi. Kurada ismi açıklanan vatandaşlar sevinirken hak kazanamayan vatandaşlar ise hüzün yaşadı.
Vatandaşlardan Ali Duran, 3 yıldır kuraya katıldığını ve bu yıl ilk kez hak kazandığını belirterek, “Sabırsızlıkla bekliyorum. Anlatılmaz yaşanır. Hemen yakın arkadaşıma haber verdim” dedi.
Talihlilerden Tahsin Koç, “Daha ilk defa deniyorum. Hiçbir sosyal güvencem yok ve iki tane küçük çocuğum var. Onların şansına denedim. Sevinçliyiz, inşallah yardımcı oluruz ailemize. Çocuklarım gelirken dua etti bana ve çıktı” ifadelerini kullandı.
Cemalettin Eker ilk başvurusunda kurada camekan almaya hak kazandığını ve kendini şanslı hissettiğini söyledi.

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