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Engelliler tavadan saat, gazeteden sepet yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunun hafif zihinsel engelli öğrencileri, atık malzemeleri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hediyelik eşyaya dönüştürüyor - Öğrenciler düzleştirilen soda şişelerinden masa saati, tavalardan duvar saati yapıyor ve gazete kağıtlarını ip gibi bükerek uç uca ekleyip sepet örüyor

ABDULKADİR GÜNYOL/MEHMET YAVUZ - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir okulda "Sıfır Atık Projesi" çalışmalarına katılan engelli öğrenciler, soda şişesi ve tavayı saate, gazete kağıdını ise sepete dönüştürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında atık malzemeler ekonomiye kazandırılıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunun hafif zihinsel engelli öğrencileri de projeye katılarak topladıkları atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor. Çalışmalar, Okul Müdürü Ahmet Memi tarafından koordine ediliyor.

Engelli öğrenciler, düzleştirilen soda şişelerine akrep, yelkovan, dişli ve diğer malzemeleri monte ederek masa saati üretiyor. Atık tavaları duvar saatine dönüştüren öğrenciler, ayrıca büktükleri gazete kağıtlarını ip gibi büküp uç uca ekleyip sepet örüyor.

Öğrencilerin yaptığı hediyelik eşyalar zaman zaman sergilenerek satışa sunuluyor. Ayrıca sipariş üzerine üretim yapılıyor. Elde edilen gelir ise okul aile birliğinin hesabına yatırılarak malzeme alımında kullanılıyor.

Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlattı.

Söz konusu okulda da sıfır atık ve çevreci yaklaşıma yönelik bazı faaliyetlerde bulunduklarını belirten Efe, "Şu anda İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulumuzda cam ve şişe atıklarının işlenmesi için bir atölyemiz var. Bu atölyede atıklar tekrar işlenerek kullanıma dönük çeşitli ürünler elde edilmektedir." dedi.

- "Bütün işlemleri başarılı bir şekilde sırasıyla yapabiliyorlar"

Okulun seramik ve cam tasarımı atölyesinde öğretmenlik yapan Yusuf Göktaş ise hafif zihinsel engelli öğrencilerin doğadan, herhangi bir işletmeden veya evden getirdikleri atık cam mamulleri hediyelik eşyaya dönüştürdüklerini söyledi.

Bu çalışmaların öğrencilerin gelişimlerine de katkı sağladığını vurgulayan Göktaş, "Bu öğrencilerin normal insanlardan hiçbir farkları yoktur. Normal örgün eğitimde birazcık geri kaldıkları için buraya gelmektedirler. Bütün işlemleri başarılı bir şekilde sırasıyla yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Okulda el sanatları şefi olarak görev yapan İskender Aynacı da proje başladığı günden bu yana çevreye daha duyarlı gençler yetiştirmek için evde kullanılan gazete, tava ve tencere gibi ürünlerden hediyelik eşyalar ürettiklerini aktardı. Aynacı, hem çevreyi kirletmemeyi hem de yeni ürünler ortaya çıkmasını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

11-B sınıfı öğrencilerinden Ergün Eker, okula Mustafakemalpaşa'ya bağlı bir kırsal mahalleden geldiği bilgisini verdi. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra atölyeleri gezdiğini dile getiren Eker, "Her şeyi burada öğrendim. Atölyede evden getirdiğimiz tavaları zımparalıyoruz, boyuyoruz ve saat haline getirip satıyoruz. Okulu bitirince fabrikada bir iş bulup çalışmak ve kendime yeni bir telefon veya araba almak istiyorum." diye konuştu.

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"Sıfır Atık Projesi" Bursa engelli geri dönüşüm

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