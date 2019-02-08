Engelliler tavadan saat, gazeteden sepet yapıyorlar

Öğrencilerin yaptığı hediyelik eşyalar zaman zaman sergilenerek satışa sunuluyor. Ayrıca sipariş üzerine üretim yapılıyor. Elde edilen gelir ise okul aile birliğinin hesabına yatırılarak malzeme alımında kullanılıyor.

Engelli öğrenciler, düzleştirilen soda şişelerine akrep, yelkovan, dişli ve diğer malzemeleri monte ederek masa saati üretiyor. Atık tavaları duvar saatine dönüştüren öğrenciler, ayrıca büktükleri gazete kağıtlarını ip gibi büküp uç uca ekleyip sepet örüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulunun hafif zihinsel engelli öğrencileri de projeye katılarak topladıkları atık malzemelerden hediyelik eşya yapıyor. Çalışmalar, Okul Müdürü Ahmet Memi tarafından koordine ediliyor.

ABDULKADİR GÜNYOL/MEHMET YAVUZ - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir okulda "Sıfır Atık Projesi" çalışmalarına katılan engelli öğrenciler, soda şişesi ve tavayı saate, gazete kağıdını ise sepete dönüştürüyor.

Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlattı.

Söz konusu okulda da sıfır atık ve çevreci yaklaşıma yönelik bazı faaliyetlerde bulunduklarını belirten Efe, "Şu anda İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulumuzda cam ve şişe atıklarının işlenmesi için bir atölyemiz var. Bu atölyede atıklar tekrar işlenerek kullanıma dönük çeşitli ürünler elde edilmektedir." dedi.

- "Bütün işlemleri başarılı bir şekilde sırasıyla yapabiliyorlar"

Okulun seramik ve cam tasarımı atölyesinde öğretmenlik yapan Yusuf Göktaş ise hafif zihinsel engelli öğrencilerin doğadan, herhangi bir işletmeden veya evden getirdikleri atık cam mamulleri hediyelik eşyaya dönüştürdüklerini söyledi.

Bu çalışmaların öğrencilerin gelişimlerine de katkı sağladığını vurgulayan Göktaş, "Bu öğrencilerin normal insanlardan hiçbir farkları yoktur. Normal örgün eğitimde birazcık geri kaldıkları için buraya gelmektedirler. Bütün işlemleri başarılı bir şekilde sırasıyla yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.