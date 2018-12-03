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"Engelliler temel haklarını istiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "Engelliler yardım ya da şefkat değil temel haklarını talep ediyor" - "Engelliler sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebilmeli, eğitimde herkes kadar yer alabilmeli, iş yaşamından neredeyse tamamen dışlanan engelli kadınların desteklenmesine yönelik politikalar üretilmeli"

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, engellilerin yardım ya da şefkat değil temel haklarını talep ettiklerini belirterek, "Engelliler sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebilmeli, eğitimde herkes kadar yer alabilmeli, iş yaşamından neredeyse tamamen dışlanan engelli kadınların desteklenmesine yönelik politikalar üretilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Gökçen, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engellilerin nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğuna işaret ederek, milyonlarca engellinin istihdamdan ve eğitimden dışlandığını savundu.

Kamu hizmetlerine erişemeyen engellilerin, sorunlara çözüm önerecek mercilerde, siyasette de temsil edilemediğini vurgulayan Gökçen, çözümün yardım ve internet üzerinde yapılan kampanyalarla gelemeyeceğini belirtti.

"Engellilerin insan hakları olduğuna" değinen Gökçen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Engelliler yardım ya da şefkat değil temel haklarını talep ediyor. Devlet bu hakların korunması yönündeki yükümlülüklerini ihlal ederken tüm yük, engelliler ve engellilerle dayanışma gösterenlerin üstüne bırakılmış durumda.

Dünya Engelliler Günü'nde artık yardım ya da farkındalık değil devletin görevini yapmasını istiyoruz. Engelliler sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebilmeli, eğitimde herkes kadar yer alabilmeli, iş yaşamından neredeyse tamamen dışlanan engelli kadınların desteklenmesine yönelik politikalar üretilmeli."

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3 aralık dünya engelliler günü CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökç

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