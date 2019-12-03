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Engelliler tenis oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

BOLU'da, otizm ve down sendromlu çocuklar tenis dersinde doyasıya eğlenip spor yapma heyecanı yaşadı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, otizm ve down sendromlu çocuklar tenis dersinde doyasıya eğlenip spor yapma heyecanı yaşadı.
Bolu'da bir özel okulun spor salonunda Bolu Tenis Akademisi tarafından 3 Kasım Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu ve otizmli öğrencilere tenis dersi verildi. Etkinlikte down sendromlu ve otizmli çocukların sosyal hayata adapte olması ve eğlenmesi amaçlandı. Çocuklar, ısınma hareketlerinin ardından tenis oynamanın keyfini yaşadı. Çocukların aileleri de düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldıklarını söyledi.
Engelli kızını tenis dersine getiren Sabri Güleç, kendisinin de ortopedik engelli olduğunu ifade ederek, "Bu tarz etkinliklerin sürekli olmasını istiyoruz. Bu etkinlikler, çocuklar için çok faydalı oluyor. Çünkü bu çocuklar kilolu oluyor. Sporun onların hayatlarında önemli bir yeri olması gerektiğini düşünüyorum. Kişisel gelişimlerinde de büyük katkıların olduğunu düşünüyorum" dedi.
Bolu Tenis Akademisi'nde antrenörlük yapan Saip Sezer ise "Güzel bir çalışma oldu burada. Özel bireyler için. Onlar da bizim için önemli, çok değerli. Şu anda çok güzel tenis oynuyorlar, eğleniyorlar. Muhteşem bir şey. Onlar da göstermiş oldu tenisi herkesin oynayabileceğini. Özel bireyler için Türkiye'de şu anda sadece tekerlekli sandalye ile tenis kategorisi var. Başka da yok. Zihinsel engelli bireyler için de böyle bir çalışma olursa iyi olur. İnşallah federasyonumuz da bu konuda duyarlı olur" diye konuştu.
Bolu Tenis Akademisi'nin kurucu üyesi ve antrenörü Fatih Şeker de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında burada özel bireylerimiz için bir etkinlik yapmayı planladık. Böyle güzel anlamlı bir günde bizim de katkımız olsun istedik. Önce çocuklarımız ısınma ile başladı. Eğitsel oyunlarla eğlenceli vakit geçirecekler. Son olarak da onlarla birlikte tenis oynayacağız. Tenis, Türkiye'de gelişmekte olan bir spor. Engelliler alanında da tenisin şu anda önü çok açık değil. Bu anlamda biz girişimleri sağlamak için, farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklar fazlaca eğlendiler. Hepsi çok yetenekli ve istekliler. Önemli olan da onların sevmesi ve istekli olması zaten" dedi.

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