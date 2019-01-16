Engelliler tüplü dalış öğrendi

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da çeşitli spor kulüplerine üye bir grup zihinsel ve bedensel engelli, uzman dalgıçlar eşliğinde tüplü dalış yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen eğitim, belediyeye ait kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Çeşitli spor kulüplerine üye bir grup zihinsel ve bedensel engelli, uzman eğitmenler eşliğinde önce dalış malzemelerini tanıdı daha sonra havuzun derinliklerine daldı. Engellilerden Alican Dönmez (15), yüzmeyi 10 yaşında öğrendiğini belirterek, "Bu havuza normalde antrenman yapmak için geliyorduk ama bugün dalmayı öğrendik. Bir yandan spor yapıyorum, diğer yandan da eğitimimi ilerletip psikolog olmak istiyorum" dedi.

Engelli milli yüzücü Alican Dönmez (25) ise 13 yaşından beri yüzdüğünü kaydederek, "Daha önce İstanbul Boğazı'nda yüzmüştüm. Hedefim Manş Denizi'ni geçmek. Dalış sporu engelli arkadaşlarımızın suya daha kolay alışması açısından çok önemli. Engelli arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ederim" diye konuştu.

147 ENGELLİ DALACAK

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül de engelli bireylere birçok spor etkinliğinde destek verdiklerine vurgu yaparak, "Yıl içerisinde günde 6 saat boyunca yüzme antrenmanı yapan engelli sporcularımız bugün dalış sporuyla tanıştı. Toplamda 147 kardeşimize bu sporu öğreteceğiz. Yaz mevsiminde ise Mersin'in Silifke ilçesindeki özel dalış merkezinde gençlerimizi denizde daldıracağız" diye kullandı.