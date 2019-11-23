Engelliler ve psikolojik tedavi gören hastalar, kurslarla sosyalleşiyor

SİİRT (AA) - Siirt'te devlet korumasındaki zihinsel engelliler ve psikolojik tedavi gören hastalar, düzenlenen kurslar sayesinde sosyalleşiyor. 7 yıl önce Veysel Karani Mahallesi'nde hizmete giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, devlet korumasındaki zihinsel engellilere ve psikolojik tedavi gören hastalara yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Merkezde kalan, 25-55 yaş arası 50 kişi, katıldıkları el sanatları, halk oyunları ve müzik kurslarında rehabilite ediliyor. Merkez Müdürü Ömer Faruk Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin hayal dünyalarının geniş olduğunu, zihinlerindeki duvarları yıkmalarını sağlayacak projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Uygulama atölyesinde çok sayıda kurs düzenlendiğini ifade eden Ergün, "Merkezde el sanatları, ahşap boyama gibi faaliyetler düzenlenmekte. Onları bir meslek sahibi yapmaktan ziyade boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini, hayata katılımlarını sağlıyoruz." dedi.

Ergün, bu bireylerin el sanatları ve beceri kurslarıyla kendilerine güvenlerinin arttığını, kendilerini daha iyi ifade ettiklerini dile getirdi. "Bazı engelliler, 'Biz bunları yapıyoruz ilerde bize bir gelir getirir mi?' diyorlar. Biz de Çalışma ve İş Kurumu vasıtasıyla istihdamlarının sağlanmasına yönelik çalışma yapmayı planlıyoruz. Belki döner sermaye gibi işletmelerle kazanç sağlayabilecek adımlar atabiliriz." diyen Ergün, bu tür sanat ve spor faaliyetlerinin ruhsal ve zihinsel anlamda fizyoterapi etkisi oluşturduğunu, iyileşme sürecini de hızlandırdığını aktardı. Ergün, şunları söyledi: "Daha önce kendini ifade edemeyen bireyler, el sanatları ve beceri kurslarıyla daha iyi iletişim kurmaya başladılar. Burada sağlığına kavuşan bireylerimiz oldu. Engelsiz Yaşam bakım ve Rehabilitasyon merkezinde 10'u usta öğretici 49 personelimiz mevcut. Birçok alanda kurs veriyoruz. 62 kapasiteli merkezde 50 kişi haftanın belirli günlerinde çeşitli aktivitelere katılıyor. Devletin sıcaklığını hissettirmeye çalışıyoruz. Engelli bireylerin becerilerini geliştirmelerine, hayatlarını sürdürebilmelerine yardımcı oluyoruz. Kurumda bakım altında bulunanlar arasından günlük yaşam becerilerinde bağımsız veya hafif derecede bağımlı engelli bireylerin toplumla daha iyi kaynaşması amacıyla kentte daire kiralamak suretiyle 'Zivzik' ve 'Kırçiçeği' adıyla iki umut evinde hizmet verilmektedir. Ayrıca Tarımsal Rehabilitasyon Projesi kapsamında çalışmalarımız var. Bu proje ile ruhsal ve zihinsel engellilerin toprağa dokunarak, fidan dikerek doğa ile kaynaşması, rehabilitasyonu sağlanacak."