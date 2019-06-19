Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu

Selçuk, "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, hem ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip, ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketine ilişkin, "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip, ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız." dedi.

Selçuk, nüfus projeksiyonlarına bakıldığında yüzde 8,8 olan yaşlı nüfus oranının 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 13 olacağının öngörüldüğünü kaydetti. Her beş kişiden birinin 2050'de 65 yaşın üzerinde olacağının beklendiğini dile getiren Selçuk, Türkiye'de 5 milyona yakın da engellinin bulunduğunu ifade etti.

Son 17 yılda, toplumun refah seviyesinde artış, sağlık ve sosyal hizmetlerdeki iyileşmeler neticesinde 2000 yılında 70 olan ortalama yaşam beklentisi süresinin bugün yaklaşık 76'ya yükseldiğini anlatan Selçuk, 2000 yılında yaklaşık 67 milyon olan Türkiye nüfusunun bugün 80 milyonun üstüne çıktığını söyledi.

Bakan Selçuk, sempozyumda, hayatın akışını değiştiren dijital dönüşümü ve bu sürecin engelli ve yaşlıların hayatına olan etkilerinin konuşulacağını dile getirdi.

- "Şu an 19 aktif merkezimiz var"

Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 170 bin yaşlıya Evde Bakım Desteği verildiğini belirten Selçuk, "Türkiye'nin dört bir yanında kuruluşlarımız var. Özel huzurevleriyle birlikte bakanlığımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı toplam 395 yatılı bakım kuruluşunda yaklaşık 27 bin kişiye hizmet vermeye devam ediyoruz. Gündüzlü Yaşam Merkezleriyle de ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Şu an 19 aktif merkezimiz var. Bu rakam sene sonunda 44'e ulaşacak." diye konuştu.

Selçuk, "Bakıma muhtaç engelliler için evde bakım yardımı kapsamında 2018'de yarım milyondan fazla engelli için yaklaşık 7 milyara yakın ödeme gerçekleştirdik. 2019'da da engelli vatandaşlarımıza yine daha da artırarak daha fazla yardım sağlayacağız." dedi.

Selçuk, 350 bakım merkezinde 26 bin engelliye yatılı bakım hizmeti verildiğini belirterek, 2002 yılında 2 bin 600 engellinin kurum bakımı için sıra bekliyorken bugün sıra bekleyen engellinin bulunmadığını kaydetti.