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Engellilerden "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayında eğitim gören engelli kursiyerler tarafından üretilerek satışa sunulan bütün ürünlerde yüzde 30 indirim yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayında eğitim gören kursiyerler, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nda yaptığı açıklamaların ardından, engellilerin ürettiği ve satışa sunduğu bütün ürünlerde indirime gidildi.

Engelliler Sarayındaki markette satışa sunulan elbise, oyuncak, hediyelik eşya, resim, el yapımı sabun, temizlik ürünleri gibi bütün ürünlerde yüzde 30 indirim yapıldı. Yeni etiketleri yapılan indirimli ürünler bugünden itibaren satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik saldırıları bertaraf etmek adına verdikleri mücadeleyi güçlü bir şekilde devam ettirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ABD kökenli ürünlerin satın alınması yerine yerli malı kullanımını teşvik amacıyla boykot başlattıklarını hatırlatan Çağırıcı, döviz kurlarındaki spekülatif hareketleri bahane ederek ürün fiyatlarında fahiş artış yapan veya gramajını düşürerek, haksız kazanç elde edilmesini önlemek ve tüketici haklarını korumak için denetim çalışmalarını arttırdıklarını ifade etti.

Zabıta müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki market, toptan satış deposu ve marketlere anlık baskınlarını sürdürdüklerini aktaran Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Taşıdığımız mes'uliyetin bir gereği olarak enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağı çekmek amacıyla Engelliler Sarayımızda satılan ürünlerimizde yüzde 30 indirime gittik. Engelli kardeşlerimizi bu milli yaklaşımlarından dolayı da kutluyorum."

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