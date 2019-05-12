Özel Eğitim Kurumları Derneğince 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Ulus'taki 2. Meclis binasında "Engelsiz Meclis Toplanıyor" etkinliği düzenlendi.
Tüm engel gruplarından oluşan 200 kişinin katıldığı etkinlikte kurulan temsili "Engelleri Kaldıralım Meclisi"nin başkanlığını otizmli Ömer Özsarı yürüttü.
Özsarı'nın "Engelleri Kaldıralım Meclisinin 1. olağan toplantısına hoş geldiniz." sözleriyle başlayan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Özel çocuklar ile işitme ve konuşma engellilerin sorunlarıyla ilgili iki kanun teklifinin verildiği toplantıda, çocuklardan oluşan "milletvekilleri" de konuya ilişkin birer konuşma yaptı.
Daha sonra, kanun teklifleri, oy çokluğuyla kabul edildi.
- "Ayakları üzerinde durmalarını istiyoruz"
Dernek Başkanı Yunus Kılıç, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası'nın önemine değindi.
"Engelli kardeşlerimizin bugün burada yaptığı Türkiye'de bir ilktir." diyen Kılıç, temsili olarak kurulan mecliste alınan kararlarda olduğu gibi TBMM'den de engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak yasaların oy birliğiyle geçmesini temenni etti.
Engelli annesi Serap Okkaoğlu da özel bir çocuk annesi olmanın zorluklarını anlattı.
Okkaoğlu, "Çocuğumun özel olduğunu öğrendiğimde çok değişik duygular yaşadım. Ancak onu kucağıma aldığım zaman, sıcaklığını hissettiğimde her şeyi unuttum. O benim canım, tüm zorluklara rağmen iyi ki dünyaya getirmişim diyorum." şeklinde konuştu.
Özel çocuklar ve ailelerinin, sağlık, eğitim, sosyal hayata katılım ve istihdam gibi alanlarda birçok sorun yaşadığını belirten Okkaoğlu, şöyle konuştu:
"Çocuklarımızın eğitim ortamlarının düzenlenmesi, özel eğitim saatlerinin artırılması gerekiyor. Mesleki eğitim verilmesi çok önemli. Onların meslek sahibi olup kendi ayakları üzerinde durmaları, toplumla bütünleşmeleri en büyük arzumuz. Çünkü en büyük kaygımız, bizden sonra yavrularımıza ne olacak düşüncesi."
Etkinliğe, Ankara Vali yardımcıları Şaban Erdoğan ile Mustafa Erkayıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de katıldı.
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