"Engelli kardeşlerimizin bugün burada yaptığı Türkiye'de bir ilktir." diyen Kılıç, temsili olarak kurulan mecliste alınan kararlarda olduğu gibi TBMM'den de engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak yasaların oy birliğiyle geçmesini temenni etti.

Özel çocuklar ile işitme ve konuşma engellilerin sorunlarıyla ilgili iki kanun teklifinin verildiği toplantıda, çocuklardan oluşan "milletvekilleri" de konuya ilişkin birer konuşma yaptı.

Engelli annesi Serap Okkaoğlu da özel bir çocuk annesi olmanın zorluklarını anlattı.

Okkaoğlu, "Çocuğumun özel olduğunu öğrendiğimde çok değişik duygular yaşadım. Ancak onu kucağıma aldığım zaman, sıcaklığını hissettiğimde her şeyi unuttum. O benim canım, tüm zorluklara rağmen iyi ki dünyaya getirmişim diyorum." şeklinde konuştu.

Özel çocuklar ve ailelerinin, sağlık, eğitim, sosyal hayata katılım ve istihdam gibi alanlarda birçok sorun yaşadığını belirten Okkaoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın eğitim ortamlarının düzenlenmesi, özel eğitim saatlerinin artırılması gerekiyor. Mesleki eğitim verilmesi çok önemli. Onların meslek sahibi olup kendi ayakları üzerinde durmaları, toplumla bütünleşmeleri en büyük arzumuz. Çünkü en büyük kaygımız, bizden sonra yavrularımıza ne olacak düşüncesi."

Etkinliğe, Ankara Vali yardımcıları Şaban Erdoğan ile Mustafa Erkayıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de katıldı.

