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Engellilerden Mehmetçik için bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yaşayan bir grup işitme ve görme engelli, 'Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için aralarında topladıkları bir miktar parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlamak üzere Sivas Valisi Salih Ayhan'a teslim etti.

Engellilerden Mehmetçik için bağış

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yaşayan bir grup işitme ve görme engelli, 'Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için aralarında topladıkları bir miktar parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlamak üzere Sivas Valisi Salih Ayhan'a teslim etti.
Engelli vatandaşlardan Ersin Karakuş, Durukan Yıldız, Selman Devecioğlu, Turan Karakaş, Faruk Bilge, Paşa Mehmet Çakırer ziyareti gerçekleştirirken heyet adına konuşan 80 yaşındaki görme engelli Turan Karakaş, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için ‘Barış Pınarı Harekâtı’na başladı. Sayın Valimizin açıklamaları ile birlik ve beraberlik içerisinde bizlerde evlerimizi şanlı bayraklarımızla donattık. Tüm ülkede olduğu gibi, Sivaslıların da Türk askerine desteği artarak devam ediyor. Karınca kararınca bizler de aramızda topladığımız parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na verilmek üzere Valimiz Salih Ayhan'a teslim ediyoruz" dedi.
‘ZOR ŞARTLARDA BİR ARAYA GELİYORUZ’
İşitme, görme ve bedensel engelli vatandaşların anlamlı bağışından dolayı çok duygulandığını belirten Vali Ayhan ise "Kahraman Mehmetçiğimize hem dualarınızla hem de maddi açıdan destekle güç veriyorsunuz. Bu davranışınız çok ince ve nezih bir hareket. Zor şartlarda nasıl bir araya geliyoruz bunun en temiz örneğidir bu. Anlamlı bağışınızdan dolayı çok etkilendim. Devletimiz, engelli kardeşlerimizin her zaman yanında, onlar da devletimizin ihtiyacı olduğu anda devletinin yanında olduğunu bugün tekrar gösterdi. Örnek bir hareket sergilediniz. Teşekkür ediyorum" dedi.
Sivaslıların kadirşinas ve yardımsever olduğunu her fırsatta vurguladığını anlatan Vali Salih Ayhan, "Yiğit Sivaslılar hep bunu yapmıştır. 100 yıl önce de yaptı, 100 yıl sonra da bunu yapıyor. Bu desteğinizi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na aktaracağım. Bu davranışınız dalga dalga tüm yurda yayılacaktır. Hepinizi tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin de birini bin eylesin. Duanızı eksik etmeyin. Vatan olmadıkça hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Devletimizin, al bayrağımızın gölgesinde ezanlarımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek. Hep beraber daha güzel hizmetler yapacağız. Dualarımız kahraman ordumuzla" diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Vali Ayhan ziyarette bulunan engellilere Türk bayrağı hediye etti.

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Engellilerden Mehmetçik için bağışEngellilerden Mehmetçik için bağış

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