Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, yapılacak yasal düzenlemelerle engellilere ödenen muhtaçlık aylığı ve bakım ücretinin, engellinin bireysel gelirine göre hesap edilmesini talep ettiklerini söyledi.

İçli, Engelliler Konfederasyonu Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs'ın Türkiye'de Engelliler Haftası olarak kabul edildiğine işaret etti.

"Bir tek sözün yeter. Engellilerin Hayatına Değer" sloganıyla bir kampanya yürüttüklerini belirten İçli, "2022 ve 2828 sayılı kanunlarda yapılacak düzenlemelerle engellilere ödenen muhtaçlık aylığı ve bakım ücretinin, engellinin bireysel gelirine göre hesap edilmesini talep ediyoruz." dedi.

İçli, gerekli değişikliklerin yapılması için sosyal medya üzerinden de kampanya düzenlediklerini aktararak "2022 sayılı kanun artık engellilerin gereksinimini karşılayamayacak kadar daralmıştır. Bu yasanın yenilenmesi ve engellilere yönelik bir tazminat yasasına dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Toplantıda Konfederasyon adına okunan basın bildirisinde ise şu ifadelere yer verildi: