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Engellilerden "Zafer Dalışı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle engelli vatandaşlar, kurbağa adamlar ve 1. sınıf dalgıçlarla "Zafer Dalışı" yaptı

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle engelli vatandaşlar kurbağa adamlar ve 1. sınıf dalgıçlar ile "Zafer Dalışı" yaptı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Beykoz Kurtarma ve Sualtı Komutanlığındaki etkinlikte engelli vatandaşlar Boğaz'da Türk Bayrağı açarak zaferi kutladı.

Bağcılar Belediyesi tarafından çeşitli eğitimlerden geçirilen engelli vatandaşlar dalgıç kostümleri, tüpleri ve dalış ekipmanlarıyla talimatları aldıktan sonra kendilerini Boğaz'ın sularına bıraktı.

Profesyoneller eşliğinde Boğaz'ın keyfini çıkaran engelliler bir süre sonra ellerindeki Türk bayrağıyla su yüzeyine çıktı.

Meşalelerin de yakılmasıyla görsel bir şölene dönüşen etkinlikte engelli yakınları çocuklarını gururla izledi.

Havuzda aldığı eğitimlerin ardından ilk kez denizde dalış tecrübesi yaşayan engelli öğrenci Diren Demircan, "Arkadaşlarla birlikte dalmak çok güzel. Dalışı daha çok öğrenmek istiyorum. Bana dalmayı öğreten öğretmenlerimi de çok seviyorum." diye konuştu.

Sol tarafından felç geçirdikten sonra dalış dersleri ve yüzme ile kendini daha iyi hissettiğini belirten Ali Sağlam, "Belli bir oranda iyileşme sağladım. Daha da iyi olacağıma inanıyorum. Birazdan da suyun altına girip bayrağımızı açacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 'Zafer Dalışı' yapacağız." dedi.

Ağustos ayının zaferler ayı olduğunu vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi vatan kılan, kanlarıyla, canlarıyla vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Şehitlerimiz, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve terörle mücadelede hala devam eden şehitlerimiz için rahmet diliyoruz. İnşallah bu ülke onlarla birlikte var olacak. Bizler şehitleriyle ve gazileriyle yaşayan bir topluluğuz. Onları da asla unutmadık, unutmayacağız. Tarihte yaşananların tekerrür etmemesi adına da yine unutmadan, unutturmadan geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."

Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Albay Niyazi Uğur ise "Azimleri gözlerinden okunan, dalış konusunda başarma azimleriyle iştahımızı açan, yaptığımız faaliyetler konusunda bizleri daha da güçlendiren değerli arkadaşlarımızla birlikte olmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos zafer dalışı

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