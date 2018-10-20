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Engellilere aşçı yardımcılığı kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de açılan aşçılık kursu sayesinde engelliler 'Aşçı Yardımcısı Sertifikası' alarak iş bulabilecek.

Engellilere aşçı yardımcılığı kursu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de açılan aşçılık kursu sayesinde engelliler 'Aşçı Yardımcısı Sertifikası' alarak iş bulabilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelliler için ortak projeye imza atarak aşçılık kursu açtı. Anlaşma çerçevesinde haftanın 3 günü aşçılık kursuna katılacak Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, eğitim sonunda İŞKUR'dan 'Aşçı Yardımcılığı Sertifikası' alacak. Aşçılık kursuna 25 öğrencinin katıldığı, ilk gruptakilerin sertifika almasının ardından 90 öğrenciye daha eğitim verilmesinin planlandığı belirtildi.
'YALNIZKEN YAPABİLECEKLERİ YEMEKLERİ ÖĞRETİYORUZ'
Projeyle ilgili konuşan sınıfın mutfak şefi Emel Ulukut, "17-35 yaş arasındaki zihinsel engelli öğrencilerimize mutfak ortamında öğrenebilecekleri ya da yalnız kaldıklarında yapabilecekleri yemekleri öğretmeye çalışıyoruz burada. Burada hamur yoğuruyorlar, hamur yoğurarak kas becerilerini geliştiriyorlar. Örneğin, tek başlarına kaldıkları zaman yapabilecekleri şeyleri gösteriyoruz biz onlara. Aynı zamanda İŞKUR ile yaptığımız anlaşma sayesinde buradan sertifika alarak herhangi bir boşluk açıldığı zaman buradaki öğrencilerimiz herhangi bir yerde çalışabiliyor. Burası huzurlu bir ortam. Bu atölyede çocuklar motive oluyorlar. Kendi hayatlarında yaşamış oldukları problemler veya sorunlar varsa burada yaptıkları işlerle ve ürünlerle onları unutup mutlu oluyorlar. Aynı zamanda biz öğrencilerimizi boş bırakmıyoruz, mesela yemek aralarında çocuklarımıza yemek dağıtmayı ve servis yapmayı da gösteriyoruz Böylelikle arkadaşlarına yemek servis ederek kendileri de mutlu olmuş oluyorlar" dedi.
'HAFTANIN 3 GÜNÜ EĞİTİM ALIYORUM'
Kursa katılan öğrencilerden İbrahim Yaşar ise "Haftanın 3 günü buraya geliyorum, mutfak eğitimi alıyorum. Kek, börek, kurabiye gibi şeyler yapıyoruz. Temizlik de yapıyoruz. Burada vakit geçirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
Eğitimin ardından işe girmek istediğini söyleyen Alihan Arslan da "Buraya gelerek pasta, kek, börek gibi şeyler yapıyoruz. Birçok yemeği yapmayı öğrendik. Eve gittiğimiz zaman evde de uyguluyoruz öğrendiklerimizi. Evde anneme makarna ve çorba yaptım, çok sevindi. Burada eğitim aldıktan sonra sertifikayla işe girmek istiyorum" dedi.
Eve gittiğinde eğitimde öğrendikleri yemekleri yaptığını söyleyen Betül Önder de "Burada pasta falan yapmayı öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz bize nasıl yapıldığını gösteriyor. Hamur yoğuruyoruz, kek yapıyoruz. Burada öğrendiklerimizi eve gittiğimiz zaman orada da uyguluyorum. Mutfağa girip anneme yardım ediyorum, günlerim bu şekilde geçiyor" ifadelerini kullandı.

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Engellilere aşçı yardımcılığı kursuEngellilere aşçı yardımcılığı kursuEngellilere aşçı yardımcılığı kursuEngellilere aşçı yardımcılığı kursu

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