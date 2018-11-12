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Engellilere deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Türkiye Beyazay Derneği, Eyüpsultan Belediyesi ve AFAD desteğiyle engellilere deprem tatbikatı yaptırıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği, Eyüpsultan Beyazay Şubesi, Eyüpsultan Belediyesi ve AFAD desteği engellilere deprem tatbikatı yaptırıldı.

Alibeyköy'deki Osmanlı Parkı'na aileleriyle gelen engellilere 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yılın 19. yılında deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Katılımcılar daha sonra deprem simülatöründe tatbikat yaptı.

AK Parti 23. Dönem İstanbul Milletvekili Lokman Ayvacı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin herkese eşit davrandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Engelli insanların deprem, yangın, sel gibi afetlerden nasıl kurtulacağı yönünde büyük bir belirsizlik var. Mesela işitme engelli biri enkaz altında kalsa ona nasıl ulaşılacak bu bilinmiyor. Görme engelli biri yolunu nasıl bulacak? Afetlerde en çok engelliler hayatını kaybediyor çünkü kurtulmayı bilmiyor. Engellilerin ve ailelerinin bunu öğrenmesini önemsiyoruz, bu hem engelli bireyin kurtulması hem de ailenin onu kurtarması açısından önemli. Bir diğer nokta da acaba engelli bir insan başkasına yardım edebilir mi? Bunu araştırıyoruz. Mesela deprem anında elektrik kesilecek ben karanlıkta da çalışabiliyorum, ben başkasına da yardımcı olabilirim."

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Engellı̇ler Dünya Afet Günü’nde deprem tatbı̇katı yaptıEngellı̇ler Dünya Afet Günü’nde deprem tatbı̇katı yaptı
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Deprem Tatbikatı Türkiye Beyaz Ay Derneği

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