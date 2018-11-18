Engellilere destek için metal boğa heykeli yaptılar

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da metal üzerine faaliyet gösteren atölye sahibi Rıdvan Sevim öncülüğündeki ekiple hazırlanan boğa heykeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Azerbaycanlı bir iş adamına gönderilecek ve karşılığında 50 engelliye akülü tekerlekli sandalye alınacak. Çocukluğundan beri metal sektöründe çalışan 42 yaşındaki Rıdvan Sevim, 12 kişilik ekibiyle özellikle aksesuar ürünleri üzerine çalışmalar yürütüyor. Yaklaşık 2 ay önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir heykel yapan Sevim, bu heykel karşılığında elde edilen 5 akülü aracı engellilere teslim etti. Sevim, bu projeden büyük keyif duyunca daha büyük bir heykel yaparak daha fazla engelliye umut olmak isteğini çalışanlarıyla paylaştı. Bunun üzerine mimar arkadaşlarından da yardım alarak "boğa heykeli projesi" hazırlayan Sevim, 15 günlük geceli gündüzlü çalışmayla 320 kilogram ağırlığında, her birinin büyüklüğü ve kaynak açıları birbirinden farklı, 2 milimetrelik bin 35 parça üçgen sac parçadan oluşan heykel yaptı. Sevim, yüksekliği 1,95, uzunluğu ise 3,95 metre olan heykeli tamamlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaştı. Bakü'de yaşayan Azerbaycanlı bir iş adamı, sosyal medyada gördüğü heykel için Sevim ile irtibat kurup satın almak istediğini söyledi.

Yaklaşık 10 gün içinde eksiklikleri tamamlanarak Azerbaycan'a gönderilecek heykel karşılığında 50 engelliye akülü tekerlekli sandalye alınacak. - "İçimizdeki heyecan bizi yeni projelere sürükledi" Rıdvan Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yıldır bu sektörde çalıştığını anlattı. İşini severek yaptığını dile getiren Sevim, "Yaklaşık 2 ay önce mesleğimi sosyal sorumluk projeleriyle birleştirmeye karar verdim. Daha sonra savaşların acı yüzünü göstermek için metal bir levhadan geçen mermi heykeli yaptım. Bunu bizden isteyen birine gönderdik. Sonra içimizdeki heyecan bizi yeni projelere sürükledi." dedi. Sevim, daha sonra atölyesindeki çalışma arkadaşlarıyla boğa projesi fikrini paylaştığını belirterek, "Bu ürün bin 35 parçadan oluşuyor. Hiçbir açı birbirine aynı derecede değil. 15 günlük geceli gündüzlü çalışmayla heykeli tamamladık. Bu ürünü yerine gönderdiğimizde ihtiyaç sahibi engellilere akülü araç alacağız. Bu durum bize inanılmaz derecede mutluluk verecek. Allah bize bir sanat nasip etmiş, bunu yapmalıydık. Bununla beraber hayat keyifli ve heyecanlı oluyor." ifadesini kullandı.