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Engellilere haklarını daha etkin savunmaları amacıyla eğitim verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

 ENGELLİLER Konfederasyonu'nun Türkiye genelinde oluşturduğu İl Engelliler Meclisi tarafından, İzmir'de farklı engel gruplarına yönelik iki gün süreyle eğitim verildi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- ENGELLİLER Konfederasyonu'nun Türkiye genelinde oluşturduğu İl Engelliler Meclisi tarafından, İzmir'de farklı engel gruplarına yönelik iki gün süreyle eğitim verildi. Engellilerin haklarını daha güçlü bir şekilde savunabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, eğitim alan 27 engelliye sertifika dağıtıldı.
Engelliler Konfederasyonu'nun Türkiye genelinde farklı engel gruplarına yönelik sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek oluşturduğu Engelliler Meclisi kapsamında, 54 ilde engelli bireylere eğitim verildi. Engellilerin haklarını savunmalarınının güçlendirilmesi amacıyla verilen eğitimlerin bir ayağı da, iki gün süreyle İzmir'de gerçekleştirildi. 27 kişinin çalışma kapsamında eğitim aldığını belirten eğitmen Coşkun Gök, "Çalışma, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Eğitimler bir sunumdan ziyade karşılıklı tartışma şeklinde gerçekleştiriliyor. Eğitimin son kısmında engelli bireylerin sorunlarını dinleyerek her ilin stratejik planını oluşturmaya çalışıyoruz. O ilin temel sorunları ve ihtiyaçları üzerine konuşuyoruz. Engellilikle ilgili konular yoksunluk üzerinden değil, hak üzerinden değerlendirilmeli" dedi.
'AMAÇ, ENGELLİ HAKLARINI ETKİN BİR BİÇİMDE SAVUNMAK'
Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Turhan İçli ise, "Çalışma Engelliler Konfederasyonu'nun stratejik planı olarak gündeme geldi. Engelli haklarını etkin bir şekilde savunmak amacıyla öngördüğümüz bir model idi. 2016 yılında yapılan iki günlük bir çalıştay sonucunda bu sonuca ulaştık. Şu ana kadar 54 ilde İl Engelli Meclisi kuruldu ve bu meclislerde 600'ün üzerinde sivil toplum örgütü ile sıcak temas gerçekleştirildi. Bu çalışma etkili oluyor.
Bugün itibariyle 40 ilde eğitim çalışmalarını bitirdik. Bu çalışmalar mart ayı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Böylelikle nitelikli bir engelli hakları kitlesi oluşuyor" diye konuştu.

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