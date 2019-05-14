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"Engellilere iş konusunda verilen sözler tutulmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: - "Engellilere ayrılan kadrolar yeterli değil, mevcut kadrolar da doldurulmamaktadır. Engellilere iş konusunda verilen sözler tutulmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Engellilere ayrılan kadrolar yeterli değildir, mevcut kadrolar da doldurulmamaktadır. Engellilere iş konusunda verilen sözler tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, "Engelliler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, partisinin, engelli vatandaşlara büyük önem verdiğini, her alanda sorunlarının çözümü noktasında projeler geliştirdiğini belirtti.

Engellilerin en büyük problemlerinden birinin, kullandıkları protez malzemeleri, araçları, ihtiyaç maddelerini karşılayamamak olduğunu vurgulayan Karabıyık, "Bu bir vatandaşlık hakkıdır, engelli kardeşlerimiz, ihtiyaç duyduğu her şeye kolayca ulaşmalıdır. Bu sorunun çözümü için yapılması gereken düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, CHP'li belediyeler aracılığıyla ve çeşitli kampanyalarla engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştıklarının altını çizerek, imkanlar dahilinde geniş kitlelere ulaşmaya çabaladıklarını, sosyal politikalar alanında yapılan hizmetlerin CHP'li belediyelerin önceliği olduğunu kaydetti.

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Görme engellilerin trafikte sinyalizasyon sistemine ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Karabıyık, engellilerin toplu taşıma araçlarını kullanmada ve hatta kaldırımlarda yürümede sorunlar yaşadığına değindi.

Karabıyık, CHP'li belediyelerin bu sorunların çözümü için çalışmalar yaptığını, çalışmaların büyük ölçüde başarıya ulaştığını aktardı.

- "Fiziki şartlar iyileştirilmeli"

Engellilerin sorunlarının bütün Türkiye'de çözülmesi için vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Karabıyık, şunları ifade etti:

"Engelli bir kişinin yaşadığı en önemli sorunun, o kişinin engeli değil, toplumun engellilerle ilgili yanlış anlayış ve ön yargılarının olduğu, kendisine sağlanan olanakların yetersizliği, diğer insanlarla arasındaki fırsat eşitsizliğinin olduğu unutulmamalıdır. Engelli vatandaşlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayacak çalışmalar bir an önce yapılmalıdır. Bu çalışmaların başında engellilere yeterli istihdamın sağlanması gelmektedir.

Engellilere ayrılan kadrolar yeterli değil, mevcut kadrolar da doldurulmamaktadır. Engellilere iş konusunda verilen sözler tutulmalıdır. Engellilerimizin çalışmaya ve hayata katılmaya ihtiyacı var. Onları topluma kazandırmak için gerekenin yapılması bizim sorumluluğumuzdur. Ancak engelliler çalıştıkları iş yerlerinde de fiziki anlamda sorunlarla karşılaşmaktadır ve bu şartların da iyileştirilmesi gerekiyor."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık Engelliler Engelliler Haftası

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