"Engellilere iş konusunda verilen sözler tutulmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Engellilere ayrılan kadrolar yeterli değildir, mevcut kadrolar da doldurulmamaktadır. Engellilere iş konusunda verilen sözler tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, "Engelliler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, partisinin, engelli vatandaşlara büyük önem verdiğini, her alanda sorunlarının çözümü noktasında projeler geliştirdiğini belirtti.

Engellilerin en büyük problemlerinden birinin, kullandıkları protez malzemeleri, araçları, ihtiyaç maddelerini karşılayamamak olduğunu vurgulayan Karabıyık, "Bu bir vatandaşlık hakkıdır, engelli kardeşlerimiz, ihtiyaç duyduğu her şeye kolayca ulaşmalıdır. Bu sorunun çözümü için yapılması gereken düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, CHP'li belediyeler aracılığıyla ve çeşitli kampanyalarla engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştıklarının altını çizerek, imkanlar dahilinde geniş kitlelere ulaşmaya çabaladıklarını, sosyal politikalar alanında yapılan hizmetlerin CHP'li belediyelerin önceliği olduğunu kaydetti.