İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR / HİKMET FARUK BAŞER - Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, poliklinikte tedavi edilmesi güç olan engelli hastalara "özel" diş tedavi hizmeti sunuluyor. İstanbul'da 2016 yılında açılan, 7 ay önce de engelliler için yaptırılan ameliyathanesi devreye giren hastanede, polikliniklerde tedavisi mümkün olmayan hastalara, 5 yıldızlı otel niteliğinde hizmet veriliyor. Başta down sendromlular olmak üzere bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan ve dişlerinden problemleri olan hastalar evlerinden alınarak hastaneye getiriliyor. Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra lüks otel odalarını aratmayan servise yatırılan hastalar, daha sonra genel anestezi yöntemiyle ameliyat edilerek dişlerindeki sorunlar, ücret alınmadan gideriliyor. Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Mehmet Baykara, daha önce ameliyathaneleri olmadığı için engelli hastaların diş tedavilerini haftada bir gün Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde yaptıklarını, ancak 7 aydır bu işlemi kendi hastanelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

- "Engellilerin her işlemi titizlikle yapılıyor" Rahatsızlığı veya engelli nedeniyle poliklinikte tedavi mümkün olmayan hastaların hiç bekletilmeden işlemlerinin yapıldığını belirten Baykara, "Bu özel hastalarımız, hiçbir randevu almadan doğrudan bize başvuruyor. Buraya gelme imkanı olmayan hastaları, kurum aracıyla evlerinden alıp getiriyoruz. Önce diş hekimleri, hastanın muayenesini yapıyor. Ardından da yatış işlemleri gerçekleştirilerek tedavi süreci başlıyor." dedi. Hastanın diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, protez veya implant gibi her ne sorunu varsa bunun sırasıyla halledildiğini vurgulayan Baykara, "Her işlemleri titizlikle gerçekleşiyor. Hastanemiz 2016'dan beri hizmet veriyor. 7 ayda hastanemizde 90 hastaya genel anestezi yaparak diş tedavi hizmeti sunduk. Bunlar için 900'den fazla işlem yapıldı. Bu ameliyatları şimdilik haftada 2 gün yapıyoruz. Şubat ayından sonra haftada 5 gün bu yöntemle engelli vatandaşlarımızın diş problemlerini çözeceğiz. Ayrıca hastanemiz açıldığı 2016'dan bu yana 361 bin insana hizmet verdi." diye konuştu.