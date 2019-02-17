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Engellilere "özel" diş tedavi hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde engellilere "özel" hizmet veriliyor - Polikliniklerde tedavisi yapılamayan hastalar, evlerinden alınarak hastaneye getiriliyor, genel anesteziyle ameliyat edilerek diş tedavileri gerçekleştiriliyor - Sadece, dolgu ve kanal tedavisi değil, gerektiğinde engelli hastaların protez ve implantları da cerrahi yöntemle ücretsiz yapılıyor - Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Mehmet Baykara: - "7 ayda hastanemizde 90 hastaya genel anestezi yaparak diş tedavi hizmeti sunduk. Bunlar için 900'den fazla işlem yapıldı. Hastanemiz açıldığı 2016'dan bu yana 361 bin insana hizmet verdi"

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR / HİKMET FARUK BAŞER - Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, poliklinikte tedavi edilmesi güç olan engelli hastalara "özel" diş tedavi hizmeti sunuluyor.

İstanbul'da 2016 yılında açılan, 7 ay önce de engelliler için yaptırılan ameliyathanesi devreye giren hastanede, polikliniklerde tedavisi mümkün olmayan hastalara, 5 yıldızlı otel niteliğinde hizmet veriliyor.

Başta down sendromlular olmak üzere bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan ve dişlerinden problemleri olan hastalar evlerinden alınarak hastaneye getiriliyor.

Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra lüks otel odalarını aratmayan servise yatırılan hastalar, daha sonra genel anestezi yöntemiyle ameliyat edilerek dişlerindeki sorunlar, ücret alınmadan gideriliyor.

Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Mehmet Baykara, daha önce ameliyathaneleri olmadığı için engelli hastaların diş tedavilerini haftada bir gün Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde yaptıklarını, ancak 7 aydır bu işlemi kendi hastanelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

- "Engellilerin her işlemi titizlikle yapılıyor"

Rahatsızlığı veya engelli nedeniyle poliklinikte tedavi mümkün olmayan hastaların hiç bekletilmeden işlemlerinin yapıldığını belirten Baykara, "Bu özel hastalarımız, hiçbir randevu almadan doğrudan bize başvuruyor. Buraya gelme imkanı olmayan hastaları, kurum aracıyla evlerinden alıp getiriyoruz. Önce diş hekimleri, hastanın muayenesini yapıyor. Ardından da yatış işlemleri gerçekleştirilerek tedavi süreci başlıyor." dedi.

Hastanın diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, protez veya implant gibi her ne sorunu varsa bunun sırasıyla halledildiğini vurgulayan Baykara, "Her işlemleri titizlikle gerçekleşiyor. Hastanemiz 2016'dan beri hizmet veriyor. 7 ayda hastanemizde 90 hastaya genel anestezi yaparak diş tedavi hizmeti sunduk. Bunlar için 900'den fazla işlem yapıldı. Bu ameliyatları şimdilik haftada 2 gün yapıyoruz. Şubat ayından sonra haftada 5 gün bu yöntemle engelli vatandaşlarımızın diş problemlerini çözeceğiz. Ayrıca hastanemiz açıldığı 2016'dan bu yana 361 bin insana hizmet verdi." diye konuştu.

- "Evde bakım hizmetimiz de var"

Ayrıca yaşlı veya engelli oldukları için hastaneye gelme konusunda sıkıntısı olanlara evde bakım hizmeti de sunulduğunu hatırlatan Baykara, "Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz, hizmeti insanın ayağına götürme konusunda ciddi bir çaba gösteriyor. Bu amaçla oluşturulan evde bakım birimimiz var. Buraya gelemeyen hastalar, kurumun tahsis ettiği bir araçla diş hekimi ve protez teknisyeni arkadaşımız, pazartesi ve çarşamba günleri, evlere giderek diş problemi yaşayan insanlara yardımcı oluyor. Bu yöntemle de günlük ortalama 15 hastaya bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hasta için büyük kolaylık"

Anestezi uzmanı Dr. Gökhan İspir, polikliniklerde tedavileri yapılmayacak durumda olan hastaların diş müdahalelerinin ameliyatla yapılmasının hasta için büyük kolaylık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Engelli ve bakıma muhtaç olan hastalara gerekli tetkikleri yaptıktan sonra poliklinikteki kayıt işlerinin ardından serviste yatışlarını gerçekleştiriyoruz. Serviste hastanın ameliyata uygun hale gelmesini sağlıyoruz. Hastaya premedikasyon işlemi yaptıktan sonra onu güvenli bir şekilde yatağıyla birlikte ameliyata taşıyoruz. Burada genel anestezi işlemini yaptıktan sonra diş hekimlerine teslim ediyoruz. Cerrahi işlemleri bittikten sonra uyandırıp serviste misafir ettikten sonra güvenli çıkışını sağlıyoruz. Bu yöntem hastalar için çok büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü, kimi hastaları poliklinikte tedavi etmek mümkün değil. Olsa bile hasta ve doktor büyük sıkıntı çeker. Hastayı uyutarak ameliyatla dişlerindeki sorunu gidermek sağlıklı oluyor."

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