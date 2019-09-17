Engelliler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla organize edilen proje kapsamında, engelli bireylerin yer aldığı katamaran, Antalya'ya geldi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un organizasyonunda, Marmaris'ten yola çıkan katamaran, Akdeniz etabı kapsamında Antalya'da kıyıya yanaştı. Katamaranda yer alan Rusya, Letonya, İsveç, Ermenistan'dan katılımcılara, Ahmet İrdel de dahil oldu.

Marmaris etabında ekibe dahil olan Türk katılımcılar Tulgay Hasar ve Gökhan Kaniomri ise Antalya'da ekipten ayrıldı.

Proje yürütücüsü Oleg Kolpashchikov, engellilerin de yelken sporu yapabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmak istedikleri için böyle bir proje geliştirdiklerini ifade etti.

Projenin, engellilerin yeteneklerini ve neler yapabileceklerini ortaya çıkarmak için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Kolpashchikov, gelecek yıl da bu kapsamda neler yapabileceklerini şimdiden düşünmeye başladıklarını belirtti.

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar da, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engellilerin birçok spor dalında başarılı bir şekilde yer aldığına dikkati çeken Hasar, hiçbir bedensel engelin spor yapmaya engel olmadığını kaydetti.

Projenin Akdeniz etabı kapsamında 3 Ekim'e kadar çeşitli yerler ziyaret edilecek.

