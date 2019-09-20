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Engellilere "Ruhun Yelkenleri" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

Engellilere "Ruhun Yelkenleri" projesi

MERSİN (AA) - Engelliler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla organize edilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında Mersin'de etkinlik düzenlendi.

Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen projenin Akdeniz yolculuğu Marmaris ve Antalya'dan sonra Mersin'de devam etti.

Davultepe Çocuk Evleri’nde gerçekleştirilen programda engellilere yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.

Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı Oleg Kolpashchikov, en büyük değerlerinin insanlar olduğunu vurgulayarak, "En büyük hedefimiz engelli ve engelsiz insanların yeteneklerinin ortaya çıkması. Projeyi gelecek yıl da düzenleyeceğiz. Önümüzdeki yıl engelli ve engelsiz katılımcıları projemize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cenk Koray Karakaş ise böyle bir projenin içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Dursun Arslan ise engellilerin sosyal hayatta ve her yerde olmasını istediklerini söyledi.

Geçirdiği bir operasyon sonucu görme duyusunu kaybeden aşçı Ahmet İrde ise evde oturmakla bir şeyin değişmediği ve bundan dolayı projeye katıldığını söyledi.

Engellilerin kendisine güvenmesi gerektiğini vurgulayan İrde, "Yemek yapabilirim, dedim ve bana komple mutfağı verdiler. Bulaşığına kadar ben yıkıyorum. Kendinize güvenin. Hiçbir zaman güveni eksik etmeyin. Muhakkak yaparsınız." dedi.

Etkinlikte, Rusya Tekerlekli Sandalyeli Dans Kupası sahibi dansçı Anna Mirkina, tekerlekli sandalyesiyle dans gösterisi yaptı.

Zihinsel engelli çocuklar öğretmeni Johannes Marseille de tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

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"Ruhun Yelkenleri" projesi etkinlik Mersin

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