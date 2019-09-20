MERSİN (AA) - Engelliler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla organize edilen "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında Mersin'de etkinlik düzenlendi.

Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen projenin Akdeniz yolculuğu Marmaris ve Antalya'dan sonra Mersin'de devam etti.

Davultepe Çocuk Evleri’nde gerçekleştirilen programda engellilere yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.

Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı Oleg Kolpashchikov, en büyük değerlerinin insanlar olduğunu vurgulayarak, "En büyük hedefimiz engelli ve engelsiz insanların yeteneklerinin ortaya çıkması. Projeyi gelecek yıl da düzenleyeceğiz. Önümüzdeki yıl engelli ve engelsiz katılımcıları projemize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cenk Koray Karakaş ise böyle bir projenin içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Dursun Arslan ise engellilerin sosyal hayatta ve her yerde olmasını istediklerini söyledi.