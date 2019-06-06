Eskişehir’de, topladıkları mavi kapaklar ile engellilere umut ışığı olan 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 17 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş’ın sosyal medya hesapları çalındı. Dede ile torunu, hayır işlerini gerçekleştirdikleri sosyal medya hesaplarının kurtarılması ve çalan şahıs veya şahısların bulunması için yardım bekliyor.

12 yıldır mavi kapak toplayarak engellilere umut olan dede ile torunun sosyal medya hesabı çalındı. Şimdiye kadar yaklaşık 250 tekerlekli sandalye alarak bedensel engellilerin ihtiyaçlarına cevap veren dede torun, hayır işleri için kullandıkları hesaplarının kurtarılması için yardım bekliyor.

“3 bin TL vermezsek bizim hesabımız elden gidecekmiş”

Konuyla ilgili konuşan Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarını çalan şahıs veya şahısların para karşılığı bu hesabı satmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini belirtti. Sarıtaş, “12 yıldır çok güzel bir proje içindeyiz. Ben 17 yaşındayım ve bu kapak toplama kampanyası benim çocukluktan beri en büyük hayalimdi. Bugün bizim hayallerimiz çalındı. Bizim Mavi Kapak Dede Torun diye bir sosyal medya hesabımız vardı. Biz bugüne kadar 220’yi gecik insana umut olduk. Bizim umutlarımızı ve ihtiyacı olan kişilerin hayallerini çaldılar. Sayfamız çalınınca biz tehdit edildik. 3 bin TL vermezsek bizim hesabımız elden gidecekmiş. Ne zamandır iyilik yapan insanlara böyle kötülük yapılır oldu? Benim insanlara karşı hep bir inancım, hep bir güvenim vardı. Her zaman iyi şeyler olabilir diye düşünüyordum ama bugün çok güvenim sarsıldı gerçekten. Hesabımı kurtarmak istiyorum, daha çok insana umut olmamız için lütfen sesimi duyun. Bunu yapan kişiler bu dünyada adalet yoksa bile öbür dünyada yanlarına kalmayacağını unutmasınlar. Biz hesabımızı geri alamasak bile yaptığımız güzel işlere devam edeceğiz ve insanlara umut olmaya devam edeceğiz. Ama bunu yapan kişi acaba kafasını yastığa rahat koyabilecek mi? Bunu çok düşünüyorum gerçekten” ifadelerini kullandı.