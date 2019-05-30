"Engellilere uygun projelendirilmeyen binalara ruhsat verilmeyecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak yapı denetim kanununda düzenlemeye gittiklerini belirterek, "Bu düzenleme ile bundan sonra engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecektir." dedi.

Kurum, Mamak Belediyesince düzenlenen mahalle iftarında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anlatan Kurum, "Bakanlık olarak yapı denetim kanununda düzenlemeye gittik. Bu düzenleme ile bundan sonra engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecektir." diye konuştu.

Kurum, engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların devam edeceğini, şehirleri, engellilere uygun hale getireceklerini söyledi.

- "Çok önemli bir düzenleme yapıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu paketine ilişkin de Kurum, şunları kaydetti:

"Yargı reformuyla çok önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte çevre ve imar konusunda uzman hakimlerin görev aldığı ihtisas mahkemeleri kuruluyor. Bu mahkemelerle birlikte çevre ve imar konusunda çok daha hızlı ve yerinde kararlar alınacak. Böylelikle telafisi mümkün olmayan durumların da önüne geçmiş olacağız. Bu düzenlemeye katkıda bulunan Adalet Bakanımıza ve Bakanlık çalışanlarımıza da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum."