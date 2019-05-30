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"Engellilere uygun projelendirilmeyen binalara ruhsat verilmeyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 23:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Bakanlık olarak yapı denetim kanununda düzenlemeye gittik. Bu düzenleme ile bundan sonra engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecektir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak yapı denetim kanununda düzenlemeye gittiklerini belirterek, "Bu düzenleme ile bundan sonra engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecektir." dedi.

Kurum, Mamak Belediyesince düzenlenen mahalle iftarında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anlatan Kurum, "Bakanlık olarak yapı denetim kanununda düzenlemeye gittik. Bu düzenleme ile bundan sonra engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecektir." diye konuştu.

Kurum, engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların devam edeceğini, şehirleri, engellilere uygun hale getireceklerini söyledi.

- "Çok önemli bir düzenleme yapıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu paketine ilişkin de Kurum, şunları kaydetti:

"Yargı reformuyla çok önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte çevre ve imar konusunda uzman hakimlerin görev aldığı ihtisas mahkemeleri kuruluyor. Bu mahkemelerle birlikte çevre ve imar konusunda çok daha hızlı ve yerinde kararlar alınacak. Böylelikle telafisi mümkün olmayan durumların da önüne geçmiş olacağız. Bu düzenlemeye katkıda bulunan Adalet Bakanımıza ve Bakanlık çalışanlarımıza da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum."

- "Mamak'ta birçok projemizi başlattık"

Kurum, Mamak'ta birçok kentsel dönüşüm çalışması yapıldığına işaret ederek, "Kentsel dönüşümle birlikte Mamak'ta birçok projemizi başlattık. Yegane amacımız, bu ülkenin evlatları daha güvenli, daha sağlıklı ve yatay mimariye uygun şehirlerde yaşasınlar istiyoruz. Dönüşüm projeleri kapsamında 4 tane riskli 2 tane de rezerv alan belirledik ve bu alanda çalışmalarımızı belediyemizle birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı tamamlanan konutların vatandaşlara teslim edildiğini kaydeden Kurum, "Tüm bu projeleri uygulamanın yanında, bugüne kadar 17 milyon lira da kira desteği sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz." dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Mamak için planladığı projeleri anlatan Köse, "Bundan sonra her ay sizlerle mahalle meclis toplantılarında bir araya gelmek istiyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren bunlara başlayacağız ve düzenli olarak sizlerle mahallelerimizde buluşacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, daha sonra MHP Mamak İlçe Teşkilatınca düzenlenen iftar programına katıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Mamak

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