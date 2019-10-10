Engellilere yol haritası niteliğinde bilgilendirme rehberi

MERVE YILDIZALP ÖZMEN - Engelliler için "sağlık kurulu raporu, sağlık kimlik kartı, eğitim, istihdam, erişilebilirlik, motorlu taşıt alımında sunulan hizmet ve muafiyetler" gibi konularda bilgi veren, yol haritası niteliğinde rehber hazırlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan, "2019 Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi"nde engellilere sağlanan imkanları içeren son mevzuat değişiklikleri ile bu alandaki yeni çalışmalar bulunuyor.

Engellilere sunulan hak ve hizmetler hakkında bilgi veren rehber, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine en fazla yöneltilen sorulardan yola çıkılarak oluşturuldu.

Rehberde, "Engelli aylığından nasıl yararlanılır, özel bakım merkezlerinde ücreti bakanlık tarafından karşılanan engelli statüsünde kimler hizmet alabilir, kaza sonucu vücudunun fonksiyonlarını sonradan kaybeden kişi var olan sürücü belgesini nasıl değiştirebilir, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan destekler nelerdir, malulen emeklilik hakkından kimler yararlanabilir?" gibi sorular yanıtlanıyor.