"Engellilere yönelik enstitüde 67 çocuk istismara uğradı"

VATİKAN (AA) - ECENUR ÇOLAK - İtalya'nın Verona kentinde işitme engellilere yönelik bir enstitüde çocukken kaldığı dönemde cinsel istismara uğrayan kısmi işitme ve konuşma engelli Bisoli Gianni, "Antonio Provolo Enstitüsü'nde 6 ila 13 yaşlarında 67 çocuk, 1950'den 1985 yılına kadar cinsel istismara uğradı." dedi.
Bugün 69 yaşında olan Gianni, Antonio Provolo Enstitüsü'nde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Papazların cinsel istismarının 8-9 yaşlarındayken enstitüye girdiği ilk anda başladığını söyleyen Gianni, bu durumun 15 yaşına kadar yaklaşık 7 yıl boyunca sürdüğünü belirtti.
Gianni, enstitüde kaldığı yıllar boyunca odalarda, banyoda, her ortamda her türlü istismara uğradığını dile getirerek, "7 yıl boyunca 22 papaz ve 1 piskoposun cinsel istismarına maruz kaldım." diye konuştu.
- "Kendi ailem de bana inanmadı"
Enstitüde kaldığı dönemde bu durumla mücadele etmek istediğinin altını çizen Gianni, ancak papazdan piskoposa bir sürü kişinin bu işin içinde olduğunu kaydetti. Gianni, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O zamanlar İtalya'da bu tür şeyleri söylemek çok zordu. Bir papazın pedofil olduğu söylemek kesinlikle çok zordu. O dönemlerde sağır bir çocuk olarak iki büyük sorunum vardı. İlk olarak zaten iletişim konusunda çok büyük sorunlar yaşıyordum. Ne demek istediğimi, ne yaşandığını düzgün bir biçimde ifade edemiyordum, beni anlamıyorlardı. İkinci olarak da o zamanlar İtalyan ebeveynler kendi çocuklarına bile inanmıyordu. Kendi ailem de bana inanmadı. Çünkü o zamanlar bir papaz cennetten gelen biri olarak görülüyordu. Bu durumu anlatmak da onları inandırmak da imkansızdı."
Enstitü mağdurları olarak 2009 yılında İtalyan parlamentosuna gittiklerini ve orada yaşananları anlattıklarını söyleyen Gianni, o dönem kiliseden çok büyük bir tepki geldiğini belirtti.
Gianni, "Biz yaşadıklarımızı anlattığımızda kilise, bunun imkansız olduğunu söyledi ve basına bize inanmamaları yönünde demeçler verdi. Ancak bu durum ortaya çıktıktan sonra Antonio Provolo Enstitüsü’nde yaşananlar İtalya’daki en önemli istismar vakalarından biri haline geldi. Çünkü Antonio Provolo Enstitüsü’nde 6 ila 13 yaşlarında 67 çocuk, 1950’den 1985 yılına kadar cinsel istismara uğradı." dedi.
\
- "Vatikan çocuk istismarı olaylarında dürüst davranmadı"
Antonio Provolo İşitme Engelliler Derneği sözcüsü ve Papaz Tacizini Bitirme Derneği (ECA) üyesi Marco Lodi Rizzini de Vatikan ve Papa'nın kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarına ilişkin tutumu hakkında değerlendirmede bulundu.
Vatikan'ın şu ana kadar her zaman İtalya'da çok güçlü bir konumda bulunduğuna işaret eden Rizzini, şunları kaydetti:
"Burada yaşanan olaylara müdahale etmeyen tek hükümet, İtalyan hükümeti. Almanya, İrlanda ve ABD gibi ülkelerde hükümetler kiliselerde bunların yaşandığını ve sorumluların bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. Ama İtalya'da böyle bir şey yapılmıyor. Biz de bu durumu değiştirmek istiyoruz. Vatikan da kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında kesinlikle dürüst davranmadı. Papa Franciscus, bu sorunla ilgili hiçbir şey yapmadı. Devamlı kurbanlar için dua etmesi ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor ama aslında hiçbir şey yapmıyor. Üstelik tacizci papazları bir yerden alıp başka yere gönderiyorlar. Bu tacizci papazlar gittikleri yeni görev yerlerinde de çocukları istismar etmeye devam ediyor."
İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?