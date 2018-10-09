"Engellilere yönelik enstitüde 67 çocuk istismara uğradı"

Enstitüde kaldığı dönemde bu durumla mücadele etmek istediğinin altını çizen Gianni, ancak papazdan piskoposa bir sürü kişinin bu işin içinde olduğunu kaydetti. Gianni, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O zamanlar İtalya'da bu tür şeyleri söylemek çok zordu. Bir papazın pedofil olduğu söylemek kesinlikle çok zordu. O dönemlerde sağır bir çocuk olarak iki büyük sorunum vardı. İlk olarak zaten iletişim konusunda çok büyük sorunlar yaşıyordum. Ne demek istediğimi, ne yaşandığını düzgün bir biçimde ifade edemiyordum, beni anlamıyorlardı. İkinci olarak da o zamanlar İtalyan ebeveynler kendi çocuklarına bile inanmıyordu. Kendi ailem de bana inanmadı. Çünkü o zamanlar bir papaz cennetten gelen biri olarak görülüyordu. Bu durumu anlatmak da onları inandırmak da imkansızdı."

Enstitü mağdurları olarak 2009 yılında İtalyan parlamentosuna gittiklerini ve orada yaşananları anlattıklarını söyleyen Gianni, o dönem kiliseden çok büyük bir tepki geldiğini belirtti.

Gianni, "Biz yaşadıklarımızı anlattığımızda kilise, bunun imkansız olduğunu söyledi ve basına bize inanmamaları yönünde demeçler verdi. Ancak bu durum ortaya çıktıktan sonra Antonio Provolo Enstitüsü’nde yaşananlar İtalya’daki en önemli istismar vakalarından biri haline geldi. Çünkü Antonio Provolo Enstitüsü’nde 6 ila 13 yaşlarında 67 çocuk, 1950’den 1985 yılına kadar cinsel istismara uğradı." dedi.

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