Engellileri anlamak için empati kurdular

Burdur’da üniversite öğrencileri, Engelliler Haftası Dolayısıyla engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak için Cumhuriyet Parkında ‘Empati Parkuru “ kurdular.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, eflatun öğrenci topluluğu engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak ve yaşamlarındaki engelleri kaldırmaya dikkati çekmek amacıyla Cumhuriyet Parkında Empati Parkuru etkinliği düzenledi. Öğrenciler ve vatandaşlar bu kapsamda, ’empati parkuru’nda yürüdü. Parkurda görme ve bedensel engelli öğrencileri ve vatandaşları daha iyi anlamak için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak için ise gözleri bağlı bir şekilde parkurda yürümeye çalıştılar. Parkuru tamamlayanlar yaşadıkları zorlukları deftere yazdı.

MAKÜ Eflatun Topluluğu Başkanı Abdullah Edip Çoşkun, “Yaşadığımız toplumda Engelliler daha iyi anlaya bilmek için Empati parkuru hazırladık. Burada engellileri daha iyi anlaya bilmek ve yaşadıkları zorlukları bizzat yaşadık. MAKÜ Eflatun Topluluğu olarak değişik etkinliklere imza atmaya başladık” dedi.

Empati Parkuru’nu tamamlayan öğrenciler ve vatandaşlar ise duygu ve düşüncelerini dile getirip engellilerin yaşadıkları zorlukları bu parkurda daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

