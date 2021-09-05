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Engellileri İş Dünyasına Kazandıran Programlar

05.09.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da, engelli yetişkinlerin bağımsız bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla onların iş dünyasına katılmasını sağlayan eğitim programları oldukça ilgi görüyor

Engellileri İş Dünyasına Kazandıran Programlar

Amerika’da engelli yetişkinlerin bağımsız bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla onların iş dünyasına katılmasını sağlayan eğitim programları oldukça ilgi görüyor.

31 yaşındaki Melissa Bauguess Down Sendromlu, bununla birlikte oldukça yoğun bir yaşam sürüyor ve California’nın Long Beach kentindeki bu ünlü dondurmacıda yarım gün çalışıyor.

46 yaşındaki Larry Robbins, California Yetenekler Ağı adlı sosyal hizmet kurumunda çalışıyor. Hem Robbins hem de Bauguess aynı zamanda bu kurumun hizmet verdiği kişiler arasında.

Kurumun Los Angeles’ta da yeni bir şubesi açıldı.

Robbins ve Bauguess California eyaletindeki yerel yönetim ve işletmeler tarafından desteklenen, yetişkin engelliler için hizmet veren program kapsamında 15 dolar saat ücretiyle çalışıyor.

Her ikisi de bir taraftan da çeşitli sosyal etkinliklere katılıyor.

California Yetenekler Ağı Müşterisi Scott Elliott, “Hizmet sunduğumuz kişiler otizmli ya da Down sendromlu, veya serebral palsi hastası da olabiliyor” diyor.

Kurumun ulaştığı kişiler arasında fiziksel engelliler de var.

Programa katılanların hepsine özel eğitim sunuluyor.

Scott Elliot, “Onlara, yaşamında neyi başarmak istiyorsun? Neler yapabilirsin?” diye sorduklarını söylüyor.

Bauguess’in hayali, keyif aldığı bir işte çalışmaktı ve bu hayali gerçekleşti.

Bauguess’i işinde oldukça memnun eden ayrıntılar da var.

Annesi Gayle Godana, “Melissa bahşiş ve maaş almaktan çok mutlu. Mesai sonunda da dondurma yemeyi çok seviyor” diyor.

Bauguess’in müdürü onun iş yerinde neşe kaynağı olduğunu söylüyor.

Müdür Greg Flaherty, “Genetik bir rahatsızlığı bulunan bir genç yetişkine yardım edebiliriz diye düşündük ama o bize yardımcı oldu. İşletmemizin büyümesine inanılmaz büyük katkısı oldu. Neşesi adeta bulaşıcı” diyor.

Kurumdan hizmet alanlar arasında olan Robbins’le ilgili yorumlar da aynı.

Bauguess’in annesi, bunun herkese bir mesaj gönderdiğini söylüyor.

Anne Gayle Godana, “Kişinin bir engeli olsa bile uyum sağlayabileceği, parçası olabileceği ve başarıya ulaşabileceği bir işyeri bulması mümkün” diyor.

California Yetenekler Ağı da bu görüşü öne çıkarıyor ve birçok engelliye tatmin edici bir yaşam fırsatı sunuyor.

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