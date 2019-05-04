"Engellilerimiz evinden çıkıp aktivitelere katılabilir"

Samsun'da 5 yıldır dans eğitmenliği yapan ve 9 yaşındaki engelli öğrencisi Zeynep Uysal ile dans gösterisi sosyal medyada ilgi gören Çağlar Özdemir, "Sadece dans değil, her branşta engellilere eğitim veren antrenörler ve eğitmenler var. Engellilerimiz evinden çıkıp bu aktivitelere, hatta şampiyonalara katılabilir." dedi.

İlkadım 75. Yıl Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Uysal ile gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde düzenlenen dans gösterisi, sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, küçük Zeynep ile eğitmeni Özdemir'i mutlu etti.

Özdemir, gazetecilere, 7 yıldır Arjantin tango dansı ile ilgilendiğini, 5 yıldır da engellilere gönüllü eğitmenlik yaptığını söyledi.

Zeynep Uysal ile yaptıkları dansı sosyal medyada milyonların izlediğini aktaran Özdemir, "İnsanlardan muhteşem yorumlar aldık. Bu, bizi daha çok şevklendiriyor. Şimdi daha fazla ne yapabiliriz, onun araştırmasını yapıyoruz. Özellikle daha fazla engellinin hayatına dokunmayı planlıyoruz." diye konuştu.