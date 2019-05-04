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"Engellilerimiz evinden çıkıp aktivitelere katılabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Samsun'da 5 yıldır dans eğitmenliği yapan Çağlar Özdemir ile 9 yaşındaki engelli öğrencisi Zeynep Uysal'ın tekerlekli sandalyedeki dans gösterisi, sosyal medyada ilgi görüyor - Çağlar Özdemir: - "Sadece dans değil, her branşta engellilere eğitim veren antrenörler ve eğitmenler var. Engellilerimiz evinden çıkıp bu aktivitelere, hatta şampiyonalara katılabilir"

Samsun'da 5 yıldır dans eğitmenliği yapan ve 9 yaşındaki engelli öğrencisi Zeynep Uysal ile dans gösterisi sosyal medyada ilgi gören Çağlar Özdemir, "Sadece dans değil, her branşta engellilere eğitim veren antrenörler ve eğitmenler var. Engellilerimiz evinden çıkıp bu aktivitelere, hatta şampiyonalara katılabilir." dedi.

İlkadım 75. Yıl Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Uysal ile gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde düzenlenen dans gösterisi, sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, küçük Zeynep ile eğitmeni Özdemir'i mutlu etti.

Özdemir, gazetecilere, 7 yıldır Arjantin tango dansı ile ilgilendiğini, 5 yıldır da engellilere gönüllü eğitmenlik yaptığını söyledi.

Zeynep Uysal ile yaptıkları dansı sosyal medyada milyonların izlediğini aktaran Özdemir, "İnsanlardan muhteşem yorumlar aldık. Bu, bizi daha çok şevklendiriyor. Şimdi daha fazla ne yapabiliriz, onun araştırmasını yapıyoruz. Özellikle daha fazla engellinin hayatına dokunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Zeynep gibi 9 engelli öğrencisinin daha bulunduğunu belirterek, "4 yıldır Zeynep ile tanışıyoruz ve dans çalışması yapıyoruz. Etkinlikler öncesinde bize haber veriyorlar, biz de koreografisini yapıp, gösteri sunuyoruz. Sadece Zeynep ile değil, diğer engelli öğrencilerimle de gösterilere katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Özdemir, engelli bireylere sahip ailelere şöyle seslendi:

"Sadece dans değil, her branşta engellilere eğitim veren antrenörler ve eğitmenler var. Engellilerimiz evinden çıkıp bu aktivitelere, hatta şampiyonalara katılabilir. Engellilerin umutla yaşayabileceği bir sürü aktivite var. En kötü şey, engellileri evde bekletmektir. Kesinlikle bu, öz güveni düşürür. Zaten engelli oldukları için öz güveni düşük olan çocuklarımızın sosyal hayata mutlaka katılması lazım."

Küçük dansçı Zeynep Uysal ise tango yapmayı çok sevdiğini belirterek, kendisi gibi engelli çocukların mutlaka çeşitli aktivitelere katılması gerektiğini ifade etti.

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