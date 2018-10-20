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"Engellilerin aklını ve gücünü ortak hedeflere yönelteceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli: "Türkiye Engelliler Meclisini kurmayı başarabilirsek bütün engellilerin çeşitliliğini, aklını, gücünü, deneyimini, enerjisini meclisler bünyesinde bir araya getirip ortak hedeflere yönelteceğiz" - "Türkiye'de engelliler uzun zamandan beri çok dağınık ve parçalanmış durumda. Herkes kendi alanında önemli işler yapıyor ama bütün bu güçler Türkiye çapında hükümetleri, kamuoyunu ve siyasi partileri etkileyebilecek etkinliğe ulaşamıyor"

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, engellilerin dağınık durumda olduğunu belirterek, "Türkiye Engelliler Meclisini kurmayı başarabilirsek bütün engellilerin çeşitliliğini, aklını, gücünü, deneyimini, enerjisini meclisler bünyesinde bir araya getirip ortak hedeflere yönelteceğiz." dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesinde, Türkiye Engelliler Konfederasyonunca yürütülen bir proje kapsamında kentte oluşturulacak Engelli İl Meclisine yönelik ön bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, burada yaptığı konuşmada, yarın Erzurum İl Engelliler Meclisinin kurulacağını ve kente gelme sebeplerinin de meclisin kurulması olduğunu söyledi.

Kars'ta dün yapılan toplantıyla Kars İl Engelliler Meclisinin kurulduğunu anlatan İçli, şunları belirtti:

"Bugüne kadar Kars dışında 8 ilde de bu meclisler kuruldu. Türkiye'de engelliler uzun zamandan beri çok dağınık ve parçalanmış durumda. Herkes kendi alanında önemli işler yapıyor ama bütün bu güçler Türkiye çapında hükümetleri, kamuoyunu ve siyasi partileri etkileyebilecek etkinliğe ulaşamıyor. Bu durum dağınıklık deneyimlerin çarçur olmasına, akılların birleşememesine yol açıyor. Dolayısıyla engelli harekatı siyaset kurumu üzerinde etkisiz kalıyor."

İçli, Türkiye'de 20 bin belediye meclis üyesinden sadece 30'unun engelli olduğunu ifade ederek, hem belediye meclislerinde hem de TBMM'de yeterince temsil edilememelerinden yakındı.

Engelli hareketini birleştirmeye yönelik çalışmaları olduğunu aktaran İçli, 3 yıl önce pek çok sivil toplum örgütünün İstanbul'da bir çalıştayda bir araya geldiğini söyledi.
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- "Engellilerin aklını, gücünü, deneyimini ortak hedeflere yönelteceğiz"

Turhan İçli, çalıştayda bütün engelli örgütlerini önce İl Engelli Meclislerinde sonra da bunların temsilcilerinden meydana gelebilecek Türkiye Engelliler Meclisinde birleştirmek düşüncesinin oluştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Engelliler Meclisini kurmayı başarabilirsek bütün engellilerin çeşitliliğini, aklını, gücünü, deneyimini, enerjisini meclisler bünyesinde bir araya getirip ortak hedeflere yönelteceğiz. Böylece hükümetler üzerinde demokratik baskı gücü oluşturabileceğiz. İşte o zaman engelliler isteklerine kavuşabilirler, kazanımlar elde edebilirler diye düşündük. Bu fikri ortaya çıkardıktan sonra kaynak arayışına başladık. O esnada Avrupa Birliğinin (AB) sivil ağlar hibe çağrısına başvurmuştuk. Fikrimizi projelendirdik ve kabul edildi. Şu an bu projeyi hayata geçirmeye başladık."

Mecliste bir araya gelecek engellilerin öncelikli sorunlarını ortaya çıkartacaklarını ve çözümü için el birliğiyle mücadele edeceklerini söyleyen İçli, "Böyle bir gücün karşısında hiçbir siyasal parti ve iktidar çekimser kalamaz, mutlaka bu sese kulak verecektir. Çünkü arkasında 10 milyonlarca oy vardır. Türkiye'de 56 milyon seçmenin yaklaşık olarak 15-20 milyonu engelli ve ailelerinden oluşuyor. Bütün mesele bu gücü harekete geçirmek ve gücün ağırlığını hissettirebilmektir." diye konuştu.

Toplantıya, Engelliler Konfederasyonu Danışmanı Selma Çalık, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ve engelliler katıldı.

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Erzurum Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli Türkiye Engelliler Meclisi Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi

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