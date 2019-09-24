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Engellilerin akülü araç ve tekerlekli sandalye sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, kentte yaşayan 26 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye hediye edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesince, kentteki 26 engelliye akülü araç ile tekerlekli sandalye hediye edildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediye binası önünde düzenlenen törende, belediyenin bugüne kadar engellilere 591 akülü araç, 356 tekerlekli sandalye hediye ettiğini söyledi.

Bugün de 16 akülü araç ile 10 tekerli sandalyenin ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildiğini aktaran Zeybek, şöyle konuştu:

"Engellilerimizin de toplum içerisinde rahatlıkla hareket etmeleri adına belediyemiz her zaman onlara destek veriyor. İnşallah, gücümüz nisbetinde engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Onları hiçbir zaman kendimizden farklı görmüyoruz. Akülü araç ve tekerlekli sandalye konusunda belediyemize yardımcı olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

- "Özgürlüğüme kavuştum"

Engelli Emine Öztürk de kendisine hediye edilen akülü araç için Belediye Başkanı Zeybek'e teşekkür etti.

Daha önce akülü aracı olmadığı için evden dışarı çıkamadığını dile getiren Öztürk, "Artık özgürlüğüme kavuştum. İstediğim zaman dışarı çıkabileceğim. Bundan sonra Afyonkarahisar sokaklarında bol bol gezeceğim. Önceleri annem yanımda olmadan kesinlikle dışarı çıkamıyordum, şimdi ise canımın istediği zaman çıkabileceğim." diye konuştu.

Engellilerden Ahmet Altın da ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yürüyemediğini belirterek, kendisine hediye edilen akülü araçla ihtiyaçlarını rahatlıkla görebileceğini ifade etti.

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Afyonkarahisar Belediyesi akülü araba Mehmet Zeybek Tekerlekli Sandalye

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