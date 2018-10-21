"Engellilerin asıl dayandığı güç toplum vicdanıdır"

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, engellilerin asıl dayandığı gücün toplum vicdanı olduğunu belirterek, "Engeliler, toplum vicdanında yer ettiği ve o vicdan içerisinde haklı bir konumda bulundukları sürece güçlüdürler." dedi.

Engelliler Konfederasyonunca yürütülen "Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" projesi kapsamında Erzurum'da kurulan Engelli Meclisi'nin ilk kurulu, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde toplandı.

İçli, burada yaptığı konuşmada, engellilerin, diğer insanların sahip oldukları hak ve fırsatların yanı sıra olanaklardan da eşit şekilde yararlanmasını istediklerini ifade etti.

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 12'sinin engelli olduğuna dikkati çeken İçli, "Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11'lerde dolandığı halde engelliler arasındaki işsizlik oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Bu rakamlar engellilerin eşitsiz bir şekilde yaşadıklarını göstermeye yeterlidir. Bundan dolayı eşitlik talebi diğer konular açısından son derece önemlidir." diye konuştu.

İçli, engellilerin her şeye son derece bağımlı olduğunu kaydederek, bağımsız hareketlerinde yollar, alt ve üst geçitlerin kendileri için engel olduğunu söyledi.