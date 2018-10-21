Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, engellilerin asıl dayandığı gücün toplum vicdanı olduğunu belirterek, "Engeliler, toplum vicdanında yer ettiği ve o vicdan içerisinde haklı bir konumda bulundukları sürece güçlüdürler." dedi.
Engelliler Konfederasyonunca yürütülen "Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" projesi kapsamında Erzurum'da kurulan Engelli Meclisi'nin ilk kurulu, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde toplandı.
İçli, burada yaptığı konuşmada, engellilerin, diğer insanların sahip oldukları hak ve fırsatların yanı sıra olanaklardan da eşit şekilde yararlanmasını istediklerini ifade etti.
Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 12'sinin engelli olduğuna dikkati çeken İçli, "Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11'lerde dolandığı halde engelliler arasındaki işsizlik oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Bu rakamlar engellilerin eşitsiz bir şekilde yaşadıklarını göstermeye yeterlidir. Bundan dolayı eşitlik talebi diğer konular açısından son derece önemlidir." diye konuştu.
İçli, engellilerin her şeye son derece bağımlı olduğunu kaydederek, bağımsız hareketlerinde yollar, alt ve üst geçitlerin kendileri için engel olduğunu söyledi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında asansör ve benzeri uygulamaların da sınırlı olduğunu belirten İçli, "Tekerlekli sandalyelerin rahatça hareket edebileceği standartlara uygun rampalar yetersizdir. Bağımsızlığımızın önünde ciddi engeller var, biz erişim istiyoruz ve erişimi de bağımsızlık için istiyoruz." ifadesini kullandı.
İçli, engellilerin de örgütlenmek zorunda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Engellilerin asıl dayandığı güç toplum vicdanıdır. Engeliler, toplum vicdanında yer ettiği ve o vicdan içerisinde haklı bir konumda bulundukları sürece güçlüdürler. Toplum genelinin desteğini aldıkları sürece güçlüdür. Bütün toplum kesimlerinde olduğu gibi engellilerin de güçlerini birleştirmesi ve ortak hareket etmesi gereklidir. Engeliler bu güçlerini ne yazık ki yeterince kullanamıyor ve Türkiye'de engelli alanında çok dağınıklık var, parçalanmışlık var. Binlerce engelli örgütü var, herkes kendi cephesinde önemli şeyler yapıyor. Bu faaliyetler Türkiye'deki engellilerin hareketine dokunamıyor."
İçli'nin konuşmasının ardından katılımcılara Engelli Meclisi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, dernek ve kurum temsilcilerinin yanı sıra engelli vatandaşlar katıldı.
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