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Engellilerin askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli gençler "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Giresun’da düzenlenen törenle asker olmanın heyecanını yaşadı.Espiye Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde düzenlenen törende bayrağa ve silaha el basan 35 zihinsel ve bedensel engelli genç yemin ederek asker oldu.

Zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli gençler "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında Giresun’da düzenlenen törenle asker olmanın heyecanını yaşadı.
Espiye Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde düzenlenen törende bayrağa ve silaha el basan 35 zihinsel ve bedensel engelli genç yemin ederek asker oldu. Törende konuşan İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Murat Yakın, asker olmanın heyecanını yaşayan gençlerin mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirtti.
“Jandarma Genel Komutanlığımız engellilerin 1 günlüğüne temsili askerlik uygulamasıyla hem devlet vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine ön ayak olmakta hem de bu kardeşlerimizin heyecanını coşkusunu gün yüzüne çıkartmakta” diyen Yakın, şöyle devam etti:
“Hepimiz bir engelli adayı ve engelli yakınıyız. Bu yüzden biraz daha empati, biraz daha fazla anlayış diyorum. Eğer bunu yapabilirsek daha mutlu bir toplum yapımız ortaya çıkacak. Bunun için lütfen empatiden vazgeçmeyin.”
Törene engelli gençlerin ailelerinin yanı sıra Vali Yardımcıları Hamdi Üncü, Kürşat Güleryüz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Kaymakam Dede Musa Baştürk, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özkan Ardal ile ilçe Emniyet Müdürü Ali Osman Hal katıldı.

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