Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenlerle bir günlüğüne asker oldu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında gerçekleştirilen askerlik yemin törenine katılan 38 engelli asker, elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi.
Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okuyan engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.
Engelliler adına konuşan Mehmet Zeki Aksungur, bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.
Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu da temsili askerlik uygulamasının milletin, vatanına ve devletine beslediği sevginin bir göstergesi olduğuna ve dünyada bir örneğinin bulunmadığına dikkati çekerek, "Temsili askerlik uygulaması kapsamında bugün engelli vatandaşlarımızın ve ailelerimizin bir süreyle dahi olsa askeri ortamı yaşama, bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmış, aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermiştir." dedi.
Törene, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur ile aileler katıldı.
- Sakarya
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan 5 zihinsel ve bedensel engelli, temsili askerlik kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Buradaki eğitimin ardından askeri kamuflajlarıyla törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.
Tören sonrası engelli gençler, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yemin törenine, Sakarya İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Münir Yüksel Gürfiliz, Ferizli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Zafer Aydoğan ve aileler katıldı.
- Bahriyeli üniforması giyen engelliler yemin etti
Kocaeli'de bahriyeli üniforması giyen 17 engelli genç için Gölcük Deniz Ana Üssü'nde yemin töreni düzenlendi.
Üs Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası kapsamında engelleri nedeniyle askerlik yapmayan gençlerin bir günlüğüne üniforma giyeceklerini ve her Türk vatandaşı gibi askerlik gururunu tadacaklarını söyledi.
Kılıç, anne ve babaların evlatlarını silahlı kuvvetlerin saflarına bir bayram coşkusuyla göndermesinin "asker millet" kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil ettiğini vurgulayarak, bu örneğin dünya sahnesinde sonsuza kadar yer alacak Türk milletinin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından bahriyeli üniforması giyen 17 engelli, askerlik yemini etti.
Yemin töreninin ardından terhis belgelerini alan engelli gençler, Tuğamiral Kılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Bartın
Bartın'da 17 engelli genç, Bartın Deniz Komutanlığında gerçekleştirilen askerlik yemin töreninde elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi.
Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.
İl Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, bir günlük temsili askerlik uygulaması nedeniyle ülkenin farklı yörelerindeki çeşitli birliklerde engelli gençlerin askerlik heyecanı yaşadığını söyledi.
Tören, engellilerin terhis belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.
- Çocukların polislik hayali gerçek oldu
Bu arada, Düzce'de de özel eğitim okulu öğrencilerinin, polislik hayali gerçek oldu.
Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan 9 özel öğrenci, Düzce Emniyet Müdürlüğü'ndeki temsili görevine Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in içtimasıyla başladı.
Deniz, yakından ilgilendiği gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, öğrenciler görev yerlerine dağıtarak başarı diledi.
Polis kıyafeti giyerek ellerine kalkan ve cop alan özel öğrenciler, polislik hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
İl Emniyet Müdürü Deniz, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Kardeşlerimizin çarşıda, pazarda ve sokakta gördükleri, hayal ettikleri polislik mesleğini, bizzat polis kıyafeti giyerek bu duyguyu yaşamalarını istedik. Bugün gerçekten bizim için de özel bir gün oldu. Onlar da doya doya polisliği yaşadılar, bize de farklı bir gün yaşattılar." diye konuştu.
- Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de engelliler, bir günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı - Düzce'de de özel eğitim okulu öğrencilerinin polis olma hayali gerçek oldu
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