Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenlerle bir günlüğüne asker oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında gerçekleştirilen askerlik yemin törenine katılan 38 engelli asker, elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okuyan engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.

Engelliler adına konuşan Mehmet Zeki Aksungur, bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu da temsili askerlik uygulamasının milletin, vatanına ve devletine beslediği sevginin bir göstergesi olduğuna ve dünyada bir örneğinin bulunmadığına dikkati çekerek, "Temsili askerlik uygulaması kapsamında bugün engelli vatandaşlarımızın ve ailelerimizin bir süreyle dahi olsa askeri ortamı yaşama, bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmış, aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermiştir." dedi.