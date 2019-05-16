Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

"Bu ant sizden vatanseverlik, mertlik fedakarlık beklemekte, güçlü Türk ordusunda bir günlük de olsa disiplinli bir asker olmanızın yanında iyi bir Türk vatandaşı olmanızla ifade etmektedir." diyen Kenasarı, Türk ordusunun gücünü yenilmez azim iradesini de milletinin yüksek karakterinden aldığını aktardı.

Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı yaptığı konuşmada, temsili askerlerin içtiği bu andın yaşamları boyunca onlara güç ve inanç vereceğini söyledi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında temsili olarak bir günlük askerlik yapan engelli gençler için yemin töreni düzenlendi.

Uygulama ile vatani görevlerini yapamayan ancak askerlik yapma özlemi çeken engellileri onurlandırıldığını belirten Hangül, şöyle devam etti:

"Bizler fiziki olarak engelli olsak bile kalplerimizin, ruhlarımızın ve inancımızın sapasağlam olduğunu bilmenizi isteriz. Vatan ve millet aşkıyla verilecek her görevi yapabilecek kararlılıkta, tüm engelleri aşabilecek güç ve iradedeyiz. Bize olan inancınız ve vereceğiniz destek ile daha dinç, daha dinamik ve hayat dolu olarak toplum içinde ait olduğumuz yerimizi alacağımızı belirtmek isterim."

Hangül, kutsiyeti büyük olan bu şerefli üniformayı girmek, içilen bu kutsal yemine ortak olmanın kendileri için en büyük şeref olduğunu vurguladı.

Protokol üyelerinden terhis belgelerini alan gençler, törenin ardından aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Kurmay Başkanı Piyade Albay Murat Güzelcan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Özcan ve İl Müftüsü Ahmet Altıok da katıldı.

