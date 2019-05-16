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Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:40 | Son Güncelleme

Ordu'da 42 engelli genç, "Engelliler Haftası" nedeniyle temsili olarak bir günlük askerlik yaptı

Ordu'da 42 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlük asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığının bahçesindeki törende, zihinsel ve bedensel engelli 42 genç, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, törende yaptığı konuşmada, kanun gereği silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların, bu görevlerini sembolik olarak yerine getirmeleri maksadıyla törende bulunanları tebrik etti.

Engellilerin heyecan ve coşkuyla asker elbiselerini giydiğini anlatan Başer, şunları kaydetti:

"Yaşama sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umudu hiç kaybetmemeniz ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve kararlılıkla hepimize örnek teşkil ediyorsunuz. Diğer vatan evlatları gibi şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yeminini edeceksiniz. Gönülden inanıyoruz ki size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizler de vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz aziz Türk Milletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından silah ve Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin eden temsili askerler, bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Protokol üyeleri de onlara terhis belgesi ve künye levhası takdim etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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