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Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

Rize'de 16 engelli genç, "Engelliler Haftası" nedeniyle temsili olarak bir gün askerlik yaptı

RİZE (AA) - Rize'de 16 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törene aileleriyle gelen 16 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, bayrak geçişiyle de protokolü selamladı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, törende yaptığı konuşmada, temsili askerlik için gelen engelli 16 kişiyi ve ailelerini ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Törene, vali yardımcıları Ahmet Dalkıran, Abdullah Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Engelliler Haftası Rize temsili askerlik

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